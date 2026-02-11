Italpress Notizie Energia

Pichetto “Decreto energia in Consiglio dei Ministri la prossima settimana”

di Italpress - 11 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Per il decreto energia “l’intenzione è quella di dare la certezza per il prossimo Consiglio dei ministri, non arriviamo in tempo per oggi pomeriggio perché ci sono ancora alcune piccole valutazioni. È in fase di stesura finale e di valutazione da parte della Ragioneria dello Stato, rispetto a quelle che sono le certezze finanziarie. Lo stiamo chiudendo, posso dire fin d’ora che sicuramente per la prossima settimana“ arriva in Consiglio dei Ministri. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di “Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici”, a Roma.

Sull’aumento delle bollette “c’è stata un’oscillazione molto forte del gas, questo significa che c’è un mercato che non ha una stabilità e quando non c’è una stabilità è automatico che ne risentano i prezzi, è naturale”. Meccanismi di speculazione? “la situazione in Ucraina continua ad esserci, aumento del periodo freddo in Europa, freddissimo in America. Fenomeni nazionale e internazionali che influiscono sul prezzo finale”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).