Italpress Notizie Energia

Pichetto Fratin “Valutiamo strumenti per abbattere il costo delle bollette energetiche”

di Italpress - 14 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con riferimento al tema del costo dell’energia, confermo che è sempre alta l’attenzione del Governo verso famiglie e imprese e che si sta al riguardo valutando l’introduzione di strumenti volti a contrastare nel breve termine l’elevato costo delle bollette energetiche, nonché l’adozione di misure, di natura più strutturale, volte a promuovere, anche attraverso nuovi meccanismi di mercato, l’accesso all’energia da fonte rinnovabile da parte dei consumatori, in modo da favorire di fatto il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del question time alla Camera. “Con specifico riferimento alle famiglie, si ricorda che diversi sono gli strumenti disponibili per il contrasto al fenomeno della povertà energetica, tra cui i bonus sociali per l’elettricità e il gas, ma anche gli strumenti di incentivazione dell’autoconsumo, come quello relativo alle comunità energetiche rinnovabili”, ha aggiunto.

“Stiamo lavorando ad un pacchetto organico di riforma che vuole progressivamente abbattere nel tempo l’aggravio degli oneri generali di sistema per i cittadini e le imprese, garantendo soprattutto la competitività del tessuto delle piccole e medie imprese”, ha spiegato il ministro.

“Nell’attuale assetto di mercato dell’energia elettrica, ove il prezzo risulta ancora condizionato dal ruolo della generazione a gas nel mix di produzione, l’obiettivo principale resta quello di promuovere e accelerare lo sviluppo e l’integrazione nel sistema elettrico della generazione da fonti rinnovabili, in linea con il Piano nazionale integrato energia e clima. Sono in fase di definizione ulteriori strumenti affinché i consumatori possano stipulare contratti a lungo termine di energia rinnovabile a prezzi calmierati”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).