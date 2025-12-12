Politica

Pier Silvio e la rivoluzione garbata dentro Forza Italia

Una visione collaborativa del centrodestra, dove ogni forza politica può trovare un ruolo positivo

di Angelo Vitale - 12 Dicembre 2025

Pier Silvio Berlusconi torna a parlare dell’azione di governo e del ruolo di Forza Italia. Nelle sue parole il giudizio sull’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e sulla necessità di rinnovamento nel partito da sempre ritenuto “di famiglia”.

Pier Silvio: lodi a Meloni

Dice che “il governo sta facendo bene” e definisce Meloni “il miglior primo ministro in circolazione in Europa”. Un apprezzamento netto, rafforzando quanto detto già a luglio, quando lodò l’efficacia del governo e invitò Forza Italia a guardare avanti con volti nuovi. Nelle sue osservazioni una lettura attenta della scena politica: evidenzia il valore della stabilità dell’esecutivo e si conferma propulsore della necessità di rinnovamento interno del partito fondato dal padre.

La rivoluzione garbata dentro il partito “di famiglia”

Chiaro il messaggio. “Il mio pensiero non cambia: sono inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”. Un concetto che va oltre il semplice cambio di volti. Propone una rivoluzione garbata, rispettosa della storia di Forza Italia ma pronta a stimolare energie fresche e giovani, capaci di dialogare con gli elettori e di rilanciare FI in una fase di trasformazione politica e sociale.

Pier Silvio conferma che il rinnovamento non significa abbandonare i valori fondanti del partito, ma integrare visioni nuove e pragmatiche per renderlo più efficace. Nel riferimento a figure come Antonio Tajani, l’importanza di un equilibrio tra continuità e innovazione, evidenziando come il partito possa evolversi senza perdere la propria identità.

La visione del centrodestra

Un approccio inserito in una lettura strategica più ampia: apprezzare Meloni e il governo attuale non implica un distacco da Forza Italia, ma suggerisce una visione collaborativa del centrodestra, dove ogni forza politica può trovare un ruolo positivo.

La scelta delle parole, misurate ma decise, segnala la volontà di non chiudere al dialogo con la leadership attuale e di promuovere al contempo una stagione di cambiamento costruttivo. Segnali per comprendere il posizionamento strategico della famiglia Berlusconi nel centrodestra. Il richiamo a “facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato” più di un auspicio, una sorta di manifesto per valorizzare competenze interne e rispondere alle sfide contemporanee.

Una lettura pragmatica della politica. Centrale, un’attenzione alla percezione pubblica: rinnovarsi senza rotture traumatiche, dialogando con la società e valorizzando la tradizione senza fossilizzarsi. La chiave per il rilancio e la crescita di FI.