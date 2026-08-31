Economia

Stellantis cambia i vertici: Belloni ceo di Fiat, Abarth e Lancia. Tutte le nomine

di Redazione - 31 Agosto 2026

Stellantis ridisegna la propria organizzazione in Europa e annuncia una serie di nuove nomine che entreranno in vigore dal 1° settembre, nell’ambito dell’attuazione del piano strategico Fastlane 2030. Al centro del riassetto c’è il ritorno nel gruppo di Arnaud Belloni, nominato ceo dei marchi Fiat, Abarth e Lancia e chief marketing officer per l’Europa. Belloni riporterà direttamente a Emanuele Cappellano, chief operating officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe. Per il manager si tratta di un ritorno: aveva già trascorso 16 anni nel gruppo, occupandosi delle strategie di marketing dei marchi italiani e francesi. Negli ultimi anni ha lavorato nel gruppo Renault, dove dal novembre 2020 ha ricoperto l’incarico di global chief marketing officer e, dal maggio 2023, quello di chief branding officer. Belloni prende il posto di Olivier François, che resterà al suo fianco fino a metà ottobre per garantire il passaggio di consegne e continuerà successivamente a collaborare con Stellantis in qualità di strategic advisor.

Nuovi vertici anche per Jeep e DS Automobiles

Il riassetto interessa diversi altri marchi. Xavier Chardon diventa ceo di DS Automobiles, incarico che si aggiunge alla sua attuale responsabilità alla guida di Citroën. Novità importante anche per Jeep. Xavier Peugeot è stato nominato responsabile del marchio in Europa, assumendo un ruolo di nuova istituzione alle dirette dipendenze del Coo Enlarged Europe. L’obiettivo è rafforzare lo sviluppo di Jeep sul mercato europeo attraverso una gestione dedicata delle strategie di prodotto, marketing e vendita. Roberta Zerbi concentrerà invece la propria attività sulla customer journey excellence e sul network development. Riorganizzata anche la struttura Commercial Operations Enlarged Europe guidata da Maurizio Zuares.

Nella nuova organizzazione Gaetano Thorel assume la responsabilità di Lancia per Enlarged Europe, aggiungendola a quelle già ricoperte per Fiat e Abarth. Thorel riporterà funzionalmente ad Arnaud Belloni. Laurent Diot diventa invece responsabile di DS Automobiles per Enlarged Europe, oltre a mantenere la responsabilità di Citroën, mentre Fabio Catone viene confermato alla guida europea dei marchi Jeep, Ram e Dodge. Secondo Emanuele Cappellano, le nuove nomine rappresentano un passaggio fondamentale nell’accelerazione del piano Fastlane 2030. Stellantis punta in particolare a rafforzare la propria strategia di marketing europea, sostenere la crescita di Jeep e rendere più chiaro il posizionamento di Lancia e DS Automobiles come marchi specialistici. Un nuovo assetto con cui Stellantis prova quindi a rafforzare la propria presenza sul mercato europeo e ad accelerare l’attuazione della strategia industriale del gruppo.