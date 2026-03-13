Sport

Qualifiche sprint in Cina, ancora dominio Mercedes

Primo Russell, poi Antonelli che rischia la penalità. Ferrari quarta con Hamilton, Verstappen flop

di Paolo Diacono - 13 Marzo 2026

Qualifiche sprint in Cina, è dominio Mercedes. Piove sul bagnato in Formula Uno. Dopo la doppietta nel primo gran premio della nuova stagione, in Australia, i piloti della scuderia tedesca si sono ripetuti anche sul circuito di Shangai. Attenzione, però, perché una delle Mercedes potrebbe essere a rischio di squalifica o, quantomeno, di penalità. Per le Ferrari, invece, la delusione di Charles LeClerc mentre Lewis Hamilton resta aggrappato al gruppo di testa.

Qualifiche sprint in Cina, la griglia di partenza

Mercedes in dominio assoluto. Primo a scattare nella gara corta che scatterà all’alba (italiana) di domani sarà George Russell. Al secondo posto c’è Kimi Antonelli. Attenzione, però: il pilota italiano potrebbe rischiare di perdere fino a tre posizioni per aver ostacolato durante il suo giro l’avversario della McLaren Lando Norris. Che si è piazzato al terzo posto, alle spalle del binomio Mercedes. Quarto invece Lewis Hamilton alla guida della Ferrari.

La delusione di LeClerc

Per Charles LeClerc alle qualifiche sprint del Gp di Cina è arrivato solo la terza fila, è sesto dietro il campione del mondo Oscar Piastri al quinto posto. Dietro di loro Gasly su Alpine e solo ottavo Max Verstappen. Sembra solo uno sbiadito ricordo il primato Red Bull. La seconda guida della squadra Isack Hadjiar è decimo, in mezzo a loro il pilota Haas Oliver Bearman. Ancora una delusione per l’Aston Martin, che con Alonso e Lance Stroll occupa la decima fila. Davanti solo alla Cadillac, che copre le ultime posizioni con Valter Bottas e Sergio Perez.