Sport

Formula 1: il Mondiale arriva a Shanghai per il Gran Premio di Cina

di Lino Sasso - 12 Marzo 2026

La F1 resta a una latitudine lontana per il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Campionato del Mondo e primo weekend Sprint della stagione. Sul circuito di Shanghai le scuderie dovranno affrontare una delle sfide tecniche più complesse dell’inizio del campionato, soprattutto alla luce dell’introduzione della nuova generazione di monoposto. Per la Ferrari il fine settimana cinese rappresenta un passaggio importante per comprendere meglio il comportamento delle nuove vetture dopo il debutto stagionale in Australia.

La sfida delle nuove monoposto 2026

Il Gran Premio di Cina segna la prima volta in cui le squadre affrontano un weekend Sprint con le monoposto di nuova generazione, profondamente cambiate rispetto al passato. Le modifiche riguardano diversi aspetti tecnici, dall’aerodinamica alla gestione dell’energia, elementi che incidono direttamente sulle prestazioni in pista. Proprio per questo motivo il weekend di Shanghai diventa un banco di prova fondamentale. I team dispongono infatti di una quantità ancora limitata di dati e devono continuare a raccogliere informazioni utili per ottimizzare il comportamento delle vetture. In questo contesto, la preparazione al simulatore e la capacità di interpretare rapidamente i dati raccolti in pista potrebbero rivelarsi determinanti per trovare il miglior assetto possibile. Il format Sprint complica ulteriormente il lavoro delle squadre. A differenza dei weekend tradizionali, il tempo a disposizione per le prove libere è infatti estremamente limitato.

Qualifiche e gara: il programma del weekend del Gran Premio di F1 in Cina

Domani è previsto un solo turno di prove libere da 60 minuti, con inizio alle 11.30 locali (le 4.30 in Italia). Nel pomeriggio, alle 15.30, si disputerà invece la Sprint Qualifying, che stabilirà la griglia di partenza della gara Sprint. La gara breve si correrà sabato mattina sulla distanza di 19 giri, offrendo ai piloti la prima vera occasione di confronto diretto in pista prima della gara principale. Sempre nella giornata di sabato le squadre avranno la possibilità di lavorare ulteriormente sulle vetture in vista delle qualifiche ufficiali del Gran Premio. La gara di domenica si svolgerà invece sulla distanza tradizionale di 56 giri, per un totale di 305,066 chilometri sul tracciato di Shanghai. Per la Ferrari e per tutte le altre squadre del campionato, il weekend del Gran Premio di Cina rappresenta un momento cruciale della stagione di F1: un mix di sfida tecnica, strategia e rapidità di adattamento che potrebbe già fornire indicazioni importanti sugli equilibri del Mondiale.