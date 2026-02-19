Attualità

Ramadan a Monfalcone, la Chiesa cattolica mette a disposizione i suoi spazi per i fedeli mussulmani, scoppiare la polemica

La Chiesa cattolicaha deciso nuovamente di mettere a disposizione alcuni spazi parrocchiali per la preghiera dei fedeli musulmani.

di Redazione - 19 Febbraio 2026

Il Ramadan a Monfalcone diventa, nuovamente dopo le polemiche dello scorso anno, punto di discussione tra politici e cittadini. La decisione della Chiesa cattolica di mettere a disposizione alcuni spazi parrocchiali per la preghiera dei fedeli musulmani durante il mese sacro ha sorpreso molti, in un contesto già segnato da tensioni legate alla chiusura dei centri culturali islamici e alla mancanza di luoghi autorizzati per il culto.

Un gesto pastorale nato da un’esigenza concreta

La proposta è arrivata direttamente da una parrocchia cittadina, che ha scelto di aprire i propri locali comunitari in orari definiti, permettendo ai fedeli musulmani di riunirsi per le preghiere serali del Ramadan. Non si tratta di un luogo di culto formale, né di una concessione strutturale, l’iniziativa è stata presentata come un atto di ospitalità temporanea, pensato per evitare che centinaia di persone si ritrovino a pregare all’aperto o in spazi improvvisati.

Secondo quanto emerso, l’accordo è stato costruito in modo discreto, con un dialogo diretto tra il parroco e i rappresentanti della comunità islamica locale, che da settimane cercavano una soluzione praticabile.

Una città divisa tra apprezzamento e timori

La decisione ha generato reazioni immediate. Da un lato, c’è chi vede nel gesto della Chiesa un segnale di responsabilità sociale, capace di disinnescare tensioni e garantire ordine pubblico in un periodo particolarmente significativo per i musulmani. Dall’altro, non mancano le critiche, alcuni residenti temono che l’iniziativa possa alimentare ulteriori contrasti con l’amministrazione comunale, già impegnata in una linea molto rigida sul tema dei luoghi di culto islamici.

Il dibattito si è rapidamente spostato anche sul piano politico, dove la scelta della parrocchia viene letta come un atto che rompe gli equilibri di una situazione già complessa.

Tra convivenza e identità: un equilibrio delicato

La vicenda mette in luce un nodo che Monfalcone affronta da tempo, come gestire una comunità musulmana numerosa e radicata, in un territorio che vive trasformazioni sociali rapide e spesso difficili da metabolizzare. La Chiesa, con questo gesto, ha scelto una strada pastorale che privilegia la dignità delle persone e la convivenza, pur sapendo che la decisione avrebbe avuto un impatto pubblico significativo.