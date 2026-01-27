Politica

Monfalcone, la “grande protesta” che non c’è stata

Quando la realtà smentisce il racconto mediatico

di Gianluca Pascutti - 27 Gennaio 2026

Negli ultimi giorni una delle più importanti testate giornalistiche nazionali ha parlato di una “grande protesta dei cittadini di Monfalcone” contro il presunto provvedimento antimigranti del sindaco leghista. Un titolo forte, capace di attirare attenzione e alimentare un clima già teso. Peccato che, sul campo, la situazione sia stata ben diversa.

Una manifestazione molto più piccola del previsto

Secondo quanto riportato da alcuni articoli, la protesta avrebbe coinvolto oltre cento persone. La verifica dei fatti racconta altro, i presenti erano circa venti, forse poco più, la manifestazione si è svolta in modo pacifico, non si è registrata alcuna partecipazione di massa da parte della cittadinanza. La distanza tra il racconto mediatico e la realtà osservabile è stata evidente a chiunque fosse sul posto.

Il caso dei cartelli e la narrazione gonfiata

La vicenda nasce dai cartelli “Vietato sedersi” installati dal Comune. Alcune testate hanno interpretato l’episodio come un simbolo di una politica apertamente ostile ai migranti, annunciando una reazione popolare ampia e compatta. Ma la partecipazione ridotta dimostra che, non c’è stata alcuna “sollevazione cittadina”, la protesta è rimasta circoscritta a un piccolo gruppo di attivisti, la narrazione nazionale ha amplificato un evento marginale.

Quando il titolo supera i fatti

Il caso di Monfalcone è un esempio chiaro di come, talvolta, il racconto mediatico possa precedere o addirittura sostituire la realtà. Una testata nazionale ha parlato di una mobilitazione ampia, ma i numeri reali non confermano affatto questa versione. Il risultato è un’immagine distorta della città e dei suoi cittadini. Questa è disinformazione, forse un attacco diretto a chi cerca di ridare a Monfalcone l’identità di un tempo.

I fatti

La protesta c’è stata, ma non è stata affatto la grande manifestazione annunciata. Il divario tra ciò che è stato raccontato e ciò che è realmente accaduto invita a una riflessione più ampia. In un clima politico già polarizzato, la precisione dei fatti dovrebbe contare più della forza dei titoli. REP IN PACE.