Rfi, attivo il piano neve per le ferrovie italiane

Uomini e mezzi in azione per garantire la funzionalità delle infrastrutture ferroviarie

di Maria Graziosi - 5 Gennaio 2026

Attivato il piano neve per le ferrovie, lo annuncia in una nota Rfi assicurando che i suoi uomini sono in azione per gestire “in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuità del servizio”. Al lavoro ci sono, oltre a decine di addetti, anche mezzi dedicati e presidi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per garantire, nonostante la avverse condizioni meteo, il funzionamento delle infrastrutture.

Rfi, via al piano neve per le ferrovie

Il Piano, fanno sapere da Rfi, entra in azione sulla base dei bollettini meteo e degli avvisi di Avverse Condizioni Meteo diramati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle strutture territoriali competenti. Si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l’organizzazione della rete all’intensità degli eventi atmosferici. Si parte dalla pre-allerta e si arriva fino agli scenari più complessi. L’operatività di RFI è orientata a concentrare risorse e interventi sulle infrastrutture strategiche, modulando l’offerta ferroviaria in modo preventivo e coordinato.

Gestione centralizzata e mezzi in ogni parte

Al centro del Piano neve, si legge in una nota di Rfi, c’è una macchina organizzativa già rodata, fatta di tecnologie, mezzi e presìdi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Deviatoi protetti da sistemi di riscaldamento, mezzi specializzati pronti a intervenire per la rimozione di neve e ghiaccio e soluzioni dedicate per la protezione della linea di alimentazione elettrica consentono di prevenire le principali criticità e di intervenire rapidamente in caso di peggioramento delle condizioni meteo. A questo si affianca il rafforzamento dei presìdi straordinari nei nodi più sensibili della rete, in particolare nelle grandi aree urbane e metropolitane. Il coordinamento delle attività è assicurato da una struttura operativa che lavora in tempo reale: i Centri Operativi Territoriali, sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di RFI, monitorano l’evoluzione degli eventi e garantiscono una gestione tempestiva ed efficace delle emergenze, in stretto raccordo con le istituzioni competenti.