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Michele ‘o pazzo al 41 bis, la decisione sul boss Senese

Arriva il provvedimento che impone il carcere duro per il boss

di Paolo Diacono - 21 Novembre 2026

È stato disposto il carcere duro per il boss Michele Senese, detto Michele ‘o pazzo, ieri sera come riferisce l’Adn Kronos, è stato notificato il provvedimento che dispone il 41 bis a carico dell’esponente del clan omonimo. Noto appunto come Michele ‘o pazzo, Senese risulta detenuto attualmente nel carcere di Catanzaro. Tra le altre accuse, quella di essere tra i mandanti dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik. Il capo ultrà della Lazio fu ucciso il 7 agosto del 2019 al parco degli Acquedotti a Roma. Già è stato condannato a trent’anni di reclusione per l’omicidio avvenuto a Torvaianica di Giuseppe Carlino nel 2001.

Michele ‘o pazzo al 41 bis

La notizia, dunque, sarebbe arrivata nella serata di ieri. Per Michele ‘o pazzo sarebbe stato disposto il regime carcerario duro del 41 bis. Ora i suoi legali potranno valutare se presentare ricorso contro la decisione delle autorità. Senese è nato nel 1957 ad Afragola. La sua è una lunga e complessa storia criminale. Già a 22 anni sarebbe stato “spedito” nella Capitale dalla Nuova Famiglia. Con l’obiettivo di innestare cellule malavitose a Roma. Da lì a qualche anno sarebbe diventato il capo della malavita romana. Come diceva, in un’intercettazione, uno degli indagati nell’ambito dell’inchiesta Affari di Famiglia: “Cioè, qui stiamo parlando de… che è il capo di Roma! No il capo di Roma, il capo…il boss della camorra romana!!! Comanda tutto lui!!”.

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