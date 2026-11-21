Scienza

DIVUL-GO – Marte è caduto nel Sahara: il meteorite che racconta 4 miliardi di anni

di Francesco De Santis - 21 Novembre 2026

Un sasso trovato nel deserto del Sahara nel 2022 ha attraversato lo spazio e custodisce oltre quattro miliardi di anni di storia. Si chiama Teghaza 001, viene da Marte e racconta un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi.

Una ricerca pubblicata su Science il 29 ottobre 2026 ne ha studiato l’origine, l’età e le tracce lasciate dall’acqua. Ma come facciamo a sapere che viene proprio da Marte, se nessuno l’ha visto partire?

La carta d’identità di una roccia spaziale

Ogni roccia conserva una sorta di firma chimica. Gli scienziati analizzano i minerali e gli isotopi, cioè atomi dello stesso elemento con un diverso numero di neutroni. Le proporzioni tra isotopi dell’ossigeno aiutano a distinguere materiali formatisi su pianeti differenti.

Questa firma non è un’etichetta con scritto «Marte»: è un confronto tra misure indipendenti. Più indizi concordano, più è convincente.

C’è poi un indizio particolarmente suggestivo: alcuni meteoriti marziani contengono minuscole quantità di gas intrappolate nella roccia. La loro composizione corrisponde a quella dell’atmosfera di Marte misurata dalle sonde spaziali.

È come trovare una bottiglia sigillata con dentro un campione d’aria di un altro mondo.

Non significa che ogni meteorite conservi quei gas: è l’insieme delle analisi e del confronto con campioni già riconosciuti a permettere l’identificazione.

Cristalli che misurano il tempo

Teghaza 001 è una roccia magmatica antichissima. Al suo interno ci sono piccoli cristalli, tra cui zirconi, che funzionano da orologi naturali. Alcuni elementi radioattivi si trasformano nel tempo in altri elementi a ritmi noti. Misurando i rapporti tra gli uni e gli altri, i ricercatori hanno stabilito che la roccia si è formata almeno 4,1 miliardi di anni fa.

È una finestra rara sull’infanzia di Marte: molti meteoriti marziani conosciuti sono molto più giovani.

E la storia non finisce con la datazione. Alcuni minerali mostrano trasformazioni legate all’interazione con l’acqua, indizio che questa ha modificato le rocce della crosta marziana in un passato remotissimo.

L’acqua potrebbe aver circolato in profondità, reagendo con i minerali e modificandone la composizione. Sono indizi di un ambiente antico, non fotografie del passato.

È una testimonianza geologica, non una prova che su Marte sia esistita la vita.

Da dove è partito Teghaza 001?

La NASA ha confrontato la composizione del meteorite con le osservazioni della sonda Mars Reconnaissance Orbiter.

Sono emerse 13 regioni del pianeta con caratteristiche mineralogiche e chimiche compatibili. Nessuna è stata identificata come luogo certo di provenienza: per ora sono candidate, non un indirizzo preciso.

Le aree compatibili si concentrano anche negli altopiani meridionali, dove affiorano terreni tra i più antichi del pianeta. Per restringere la ricerca gli scienziati combinano osservazioni orbitali e analisi di laboratorio.

Ma come può una pietra lasciare un pianeta?

Un impatto violento, per esempio quello di un asteroide, può scagliare frammenti di roccia nello spazio. Se raggiungono una velocità sufficiente, sfuggono alla gravità marziana e percorrono orbite intorno al Sole. Alcuni, dopo un viaggio lunghissimo, incrociano la Terra e precipitano sulla sua superficie.

Senza motori, senza carburante e senza navigatore.

Eppure Teghaza 001 è arrivato fino a noi.

Quando un sasso diventa una macchina del tempo

Quella pietra trovata nel Sahara non ci consegna una risposta definitiva su Marte. Ci offre qualcosa di forse più prezioso: indizi verificabili, capaci di raccontare quando si è formata una roccia, che cosa l’ha modificata e da quale mondo proviene.

Il meteorite ricorda il valore dei campioni: sulla Terra possiamo analizzare dettagli chimici spesso inaccessibili agli strumenti delle sonde.

A volte, per scoprire i segreti di un altro pianeta, basta imparare a leggere un sasso.

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