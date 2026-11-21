Cultura & Spettacolo

Raffaella Curiel, addio alla signora che aveva più cultura che voglia di apparire

La stilista milanese è morta a 83 anni. Con lei se ne va una donna di carattere, capace di attraversare la moda conservando il proprio gusto e qualche salutare eccentricità.

di Nicola Santini - 21 Novembre 2026

Raffaella Curiel aveva quella faccia meravigliosamente milanese di chi ti ha già giudicato prima ancora che tu abbia aperto bocca. E probabilmente aveva anche ragione. Perché apparteneva a una generazione di donne abituate a studiare, lavorare e frequentare persone interessanti, mentre adesso basta essere fotografati accanto a qualcuno di famoso per sentirsi parte della storia del costume.

È morta a Milano a 83 anni, dopo un ricovero per polmonite. A comunicarlo sono stati i figli Gaetano e Gigliola. La chiamavano l’intellettuale della moda italiana, un soprannome che raccontava bene il suo modo di intendere un lavoro nel quale la cultura, a un certo punto, è diventata quasi un ingombro.

Mi ha sempre colpito quel suo aspetto da signora che potevi incontrare alla prima della Scala come dal parrucchiere, con la stessa naturalezza e possibilmente con qualche osservazione poco indulgente su come erano vestite le altre. Aveva una sua eleganza, anche quando sembrava preoccuparsene pochissimo. Il cappotto importante, il foulard, la borsa scelta secondo un criterio tutto personale. Guardandola, si capiva quanto fosse distante dall’ossessione contemporanea di sembrare giovani a qualunque costo.

Era figlia di Gigliola Curiel, fondatrice di una delle sartorie più importanti della Milano bene. Era cresciuta in mezzo a donne che conoscevano la differenza tra un abito bello e uno costoso, distinzione che meriterebbe di essere insegnata anche a parecchi personaggi che affollano le settimane della moda.

Raffaella aveva portato nella maison la sua passione per l’arte. Amava la pittura e la letteratura, dalle quali traeva ispirazione per collezioni elaborate, ricche di ricami e riferimenti culturali. A volte anche troppo ricche, perché il gusto personale può permettersi qualche eccesso, soprattutto quando alle spalle ci sono conoscenza e talento.

Mi piace pensare a quella Milano che lei rappresentava, popolata da signore capaci di entrare in atelier e spiegare esattamente cosa desideravano. Donne magari difficili, spesso capricciose, ma con una personalità che precedeva il guardaroba. Curiel sapeva vestirle perché ne comprendeva le abitudini e le vanità. Conosceva il valore di un rapporto costruito negli anni, quando la cliente diventava quasi una parente, con tutti i vantaggi e le seccature del caso.

Nel frattempo la moda è cambiata. Gli stilisti sono diventati celebrità, le sfilate occasioni per fotografare gli invitati e gli abiti, talvolta, un dettaglio secondario. Raffaella Curiel era rimasta fedele alla propria idea di bellezza, con una certa ostinazione che nelle persone intelligenti finisce per diventare un pregio.

C’era anche qualcosa di piacevolmente fuori moda nel suo modo di presentarsi. Quell’aria da signora che aveva visto abbastanza da potersi permettere di essere poco impressionata dalle novità. Mi divertono da sempre le donne così, quelle che hanno un’opinione precisa e la esprimono anche quando sarebbe più conveniente sorridere.

La sua scomparsa mi fa pensare soprattutto a quanto sia cambiata Milano. La città degli atelier, delle clienti che arrivavano con l’autista e delle conversazioni che potevano cominciare parlando di un vestito e finire discutendo di un quadro. Un ambiente con parecchie rigidità sociali, certamente, ma anche con una competenza che oggi si incontra di rado.

Raffaella Curiel di quel mondo conosceva le regole, le debolezze e probabilmente parecchi segreti. Aveva attraversato decenni di moda italiana mantenendo un’identità precisa, perfino nei suoi eccessi. E guardando certe passerelle contemporanee, dove la provocazione sembra spesso l’unica idea disponibile, viene da chiedersi che cosa avrebbe avuto da dire. Immagino qualcosa di piuttosto pungente, pronunciato con quella sua aria da signora milanese che aveva già deciso tutto.