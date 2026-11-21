Sociale

Lodi, imprenditore regala 300 biglietti agli studenti per il film su Giulia Cecchettin

di Roberta Rizzo - 21 Novembre 2026

Un imprenditore di Lodi ha deciso di acquistare 300 biglietti del cinema per altrettanti studenti, offrendo loro la possibilità di assistere gratuitamente alla proiezione di Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin. Un’iniziativa nata per sensibilizzare i giovani sulla violenza contro le donne, a pochi giorni dalla giornata internazionale del 25 novembre.

Il benefattore ha scelto di mantenere l’anonimato, evitando qualsiasi forma di pubblicità personale. Il suo obiettivo è contribuire alla crescita culturale dei ragazzi e stimolare una riflessione sulle relazioni affettive.

Giulia Cecchettin, 300 studenti al cinema grazie a un imprenditore

La proiezione si è svolta al Cinema Moderno di Lodi, coinvolgendo circa 300 studenti del centro di formazione professionale Calam. Tra gli spettatori era presente anche l’imprenditore che aveva finanziato l’iniziativa.

Il film, diretto da Paola Randi, racconta la vicenda di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato nel novembre 2023. La pellicola si ispira al libro Cara Giulia, scritto dal padre Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso.

Al termine della proiezione, molti ragazzi sono apparsi profondamente colpiti. Alcuni hanno raccontato di essersi commossi durante la visione, dimostrando quanto il cinema possa diventare uno strumento educativo.

La reazione degli studenti e il messaggio contro la violenza

A raccontare l’esperienza è stata Laura Tagliaferri, vicesindaca di Lodi, presente in sala insieme agli studenti.

Attraverso un intervento sui social, Tagliaferri ha descritto il silenzio e l’emozione dei giovani dopo il film, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di promuovere rispetto e consapevolezza.

Non è la prima volta che l’imprenditore sostiene progetti simili. Due anni fa aveva finanziato la visione gratuita di C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi dedicato all’emancipazione femminile.

Un’iniziativa educativa in vista del 25 novembre

L’appuntamento cinematografico rientra in un percorso di sensibilizzazione già avviato nelle scuole. Prima della proiezione, infatti, gli studenti avevano affrontato in classe il tema della violenza di genere.

Le attività didattiche sono proseguite anche successivamente, trasformando l’esperienza al cinema in un’occasione di confronto.

Un gesto concreto che dimostra come scuola, cultura e imprese possano collaborare per educare le nuove generazioni al rispetto e alla prevenzione della violenza.