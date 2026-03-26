Cultura & Spettacolo

Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Mi sento male”

di Emily Gabrielli - 26 Marzo 2026

Il concerto di Rosalia al Forum di Assago di Milano- una delle serate di musica più attese della stagione – si è interrotto a metà lasciando il pubblico sorpreso e preoccupato. L’artista, impegnata nella seconda delle quattro parti previste dello spettacolo, è stata costretta a fermare l’esibizione a causa di un malore improvviso, riconducibile a una sospetta intossicazione alimentare.

Rosalia interrompe il concerto a Milano: “Mi sento male”

Visibilmente affaticata e provata, Rosalia ha deciso di rivolgersi direttamente ai fan presenti, spiegando con sincerità la situazione. “Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show”, ha detto dal palco, mostrando grande dispiacere per quanto stava accadendo. La cantante ha sottolineato come il suo obiettivo fosse offrire al pubblico la migliore esperienza possibile, aggiungendo che una situazione del genere non le era mai capitata prima. Nonostante lo sforzo di proseguire, il peggioramento delle sue condizioni fisiche l’ha costretta a fermarsi definitivamente.

Il pubblico, accorso numeroso per una data sold out, ha reagito con comprensione, sostenendo l’artista con applausi e messaggi di incoraggiamento. Rosalía, prima di lasciare il palco, ha voluto ribadire il proprio rammarico: “Mi dispiace tantissimo Milano, volevo davvero portare lo show fino alla fine”. Parole che testimoniano il forte legame instaurato con i fan italiani, che attendevano con entusiasmo il suo spettacolo.

Il concerto faceva parte del “Lux Tour”, la nuova tournée legata all’album Lux, presentato in anteprima pochi giorni fa alla LDLC Arena di Lione. Uno spettacolo ambizioso e strutturato, pensato come un viaggio tra musica, spiritualità e sperimentazione sonora. Tra i momenti più attesi anche il brano in italiano “Mio Cristo piange diamanti”, registrato con la London Symphony Orchestra.

Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di salute dell’artista né indicazioni su un eventuale recupero della data milanese. Resta però l’amaro in bocca per uno degli appuntamenti più attesi della primavera musicale, interrotto proprio sul più bello.