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Dal set al carcere, la parabola oscura del bad boy Russell Brand

Il dibattimento Non sono bastati i tentativi dell'ex attore di liquidare i fatti come «incontri consensuali riletti in chiave malevola». E nemmeno il sostegno in aula della moglie Laura. La giuria di Londra non ha avuto dubbi sul capo più grave. Brand, colpevole di aver violentato una giovane fan nella sua villa londinese e di aver molestato altre tre donne nei backstage televisivi. Per il bad boy dagli abiti stravaganti cala così il sipario definitivo nel modo più inglorioso.

di Daniel Walker - 9 Novembre 2026

Era l’enfant terrible della commedia britannica, l’irriverente latin lover capace di conquistare i red carpet di Hollywood e il cuore di Katy Perry. Oggi per Russell Brand le luci della ribalta si sono spente per lasciare spazio al buio di una cella. Il cinquantunenne comico e influencer è stato condannato dalla Southwark Crown Court di Londra a 10 anni e 6 mesi di carcere per stupro e aggressioni sessuali.

La condanna per Brand

Dietro la maschera del guru spirituale e la finta aria da divo eccentrico, i giudici hanno scoperchiato anni di abusi sistematici. Le accuse, emerse grazie a una dirompente inchiesta di Channel 4 e The Times, risalgono al decennio d’oro tra il 1999 e il 2009, quando Brand dominava radio e cinema.

In aula i pubblici ministeri lo hanno descritto come un «predatore sessuale calcolatore e manipolatore». Per lui l’accusa di aver trattato le sue vittime come oggetti al servizio del proprio ego.

Il dibattimento

Non sono bastati i tentativi dell’ex attore di liquidare i fatti come «incontri consensuali riletti in chiave malevola». E nemmeno il sostegno in aula della moglie Laura.

La giuria di Londra non ha avuto dubbi sul capo più grave. Brand, colpevole di aver violentato una giovane fan nella sua villa londinese e di aver molestato altre tre donne nei backstage televisivi.

Per il bad boy dagli abiti stravaganti cala così il sipario definitivo nel modo più inglorioso.

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