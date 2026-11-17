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Salari, autonomia e produttività: la sfida delle parti sociali

di Raffaele Bonanni - 17 Novembre 2026

I salari inseguono i prezzi, i contratti invecchiano e la produttività resta al palo. Da queste considerazioni va giudicata l’intesa raggiunta tra sindacati e imprese. Potrebbe essere la scossa che mancava. Purché le parti sociali decidano di tornare protagoniste, invece di limitarsi solo alla piazza o alle critiche di circostanza.

Il Paese attraversa tempi straordinari: tecnologie dirompenti, tensioni internazionali e lavoro in trasformazione. Proprio adesso servono corpi intermedi vivaci, capaci di rappresentare interessi, comporre conflitti e proporre soluzioni. Una società organizzata e autonoma è anche un antidoto ai lassismi e ai populismi che attraversano la politica italiana: costringe chi governa a confrontarsi con i problemi, non solo con gli slogan. La prima prova di questa ritrovata ambizione è persino imbarazzante nella sua semplicità: contarsi.

Quanti iscritti? Quanti voti? Quante imprese e quanti lavoratori rappresentati? La misurazione della rappresentatività sindacale non nasce oggi. È concordata da anni, ma frenata da rinvii e resistenze. Forse anche nel pudore di scoprire che gli iscritti dichiarati non sempre coincidono con quelli effettivi. Ma sarebbe sbagliato accusare soltanto i sindacati. Sul fronte imprenditoriale la disponibilità a rendere trasparenti i propri numeri è stata storicamente ancora più scarsa. Basta con le rendite di posizione: la credibilità si certifica, non si proclama.

Da qui discende il passaggio più incisivo dell’accordo: riconoscere nella contrattazione nazionale delle organizzazioni comparativamente più rappresentative il baricentro delle tutele. È una risposta di sostanza a una discussione sul salario minimo spesso ridotta a una gara di slogan, mentre il ritornello dei contratti pirata finiva per occupare l’intera scena. Il punto non è negare la povertà lavorativa né liquidare ogni proposta legislativa. È affermare che il salario giusto non vive da solo, appeso a una cifra: ha bisogno di orari, diritti, sicurezza, welfare, formazione, progressioni professionali. E soprattutto di soggetti che abbiano la forza e la legittimazione per negoziarli. Chi compete comprimendo le paghe e aggirando i contratti migliori non innova: scarica i propri costi sui lavoratori.

Per questo è importante il percorso politico aperto dal decreto del Primo maggio voluto da Giorgia Meloni, fortemente auspicato e sostenuto da Cisl e Uil. La sterzata indicata è chiara: i vantaggi pubblici non devono premiare il dumping contrattuale; il fisco deve invece incoraggiare i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di qualità. La scelta andrà verificata nei risultati. Ma il principio rompe un’abitudine pericolosa: usare denaro pubblico senza chiedere altrettanta responsabilità a chi lo riceve. Naturalmente la rappresentanza certificata, da sola, non riempie la busta paga. Occorrono rinnovi tempestivi e strumenti credibili per verificare gli scostamenti tra inflazione prevista e reale.

Non servono automatismi miracolosi: il tempo non deve premiare chi rinvia. Un contratto scaduto per anni non è soltanto un’anomalia negoziale: è una perdita quotidiana di potere d’acquisto.

Ma c’è una condizione più difficile da scrivere in un accordo: l’indipendenza. Sindacati e associazioni imprenditoriali devono confrontarsi, anche aspramente, senza trasformarsi nelle tifoserie di questo o quel partito. La dialettica è vitale; subordinarsi alla politica significa rinunciare alla propria funzione. L’autonomia funzionale è decidere, assumersi responsabilità e rischiare il dissenso. Perciò sarebbe un errore celebrare l’intesa e poi riprendere la vecchia questua.

I bonus piacciono ai governi di ogni colore: fanno notizia, offrono gratificazioni immediate e rinviano le scelte più impegnative, talvolta caricandone il costo sul debito. Alle parti sociali spetta un mestiere diverso: incalzare l’esecutivo su investimenti, innovazione, competenze, crescita della produttività e lavoro ben retribuito. Non chiedere regalie, ma pretendere politiche virtuose; non collezionare concessioni, ma costruire accordi verificabili.

Il motore dell’autonomia contrattuale è rimasto troppo a lungo al minimo. Ora, qualcuno ha girato la chiave. Per capire se ripartirà davvero non basterà ascoltare il rumore dell’accensione: bisognerà vedere se sindacati e imprese avranno il coraggio di mettersi alla guida, sul serio.

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