Politica

La peggio gioventù che noi abbiamo creato

di Alessandro Scipioni - 17 Novembre 2026

Recentemente mi sono trovato di fronte alla mozione di un giovane amministratore del Partito Democratico, pronto a istituire uno sportello per informare i ragazzi sull’obiezione di coscienza in vista di un eventuale ritorno della leva obbligatoria; c’è da rimanere stupefatti. Non tanto per la proposta in sé, quanto per il cortocircuito culturale che l’ha generata. La leva è sospesa da ventuno anni, ma c’è chi vive ancora nella favola comoda che la storia sia finita, che la guerra sia un’invenzione televisiva e che la cittadinanza corrisponda a una tessera dei diritti, dove esistono solo pretese e mai un obbligo che sia uno. Loro hanno detto di non concepire più neanche l’idea di guerra, nella loro generazione.

Ascoltare questi ragazzi fa cadere le braccia. In un mondo infiammato da decenni di conflitti, dalla ex Jugoslavia al Medio Oriente passando per l’Ucraina, loro vivono su Marte convinti che la violenza sia stata abrogata per tabù culturale. Ma il vero dramma non è l’ingenuità, è l’azzeramento totale del dovere sociale.

Quando ho ricordato la figura di Desmond Doss, che non imbracciava le armi per fede ma rischiava la vita sotto il fuoco per salvare i feriti, o quando ho citato il fatto che loro inneggiano sistematicamente alla Resistenza che vide delle persone decidere di imbracciare un fucile, ho trovato un muro di incomprensione.

Salò, la montagna e chi si tirò da parte: il valore della scelta

Se l’Italia un giorno venisse invasa, cosa farebbero questi ragazzi? Ottant’anni fa ci furono ragazzi che scelsero di andare a Salò e ragazzi che scelsero di andare in montagna. Ma fecero una scelta. Poi ci fu chi decise di tirarsi da parte. È legittimo che un essere umano abbia paura. Ma, pur nei difetti del passato, era evidente che non si sarebbe potuto pensare di equiparare chi era rimasto a chi era scappato. Per semplificare, chi si era imboscato difficilmente avrebbe potuto chiedere, almeno nei primi decenni dopo la guerra, di ricoprire un incarico pubblico elettivo.

Il punto politico chiama in causa il cuore stesso della nostra nazione. C’è chi invoca la Costituzione e l’uguaglianza formale per dire che siamo tutti uguali, dimenticandosi comodamente che quella stessa Carta non è un manifesto astratto, ma il frutto bagnato dal sangue di uomini che hanno saputo sacrificarsi. Già Pericle, nell’Atene classica, ammoniva severamente che chi non si interessa dello Stato non viene considerato un semplice pacifico, ma un inutile. Pretendere di equiparare chi ha difeso la comunità nel momento del pericolo collettivo a chi si è curato solo della propria salvezza personale, a chi scapperebbe di fronte a un’invasione pensando solo a salvarsi, sarebbe una disonestà intellettuale intollerabile.

Non tutti siamo uguali, non quando si parla di rappresentare la nazione. Chi si sfila dai doveri di cittadinanza, chi rifugge ogni sacrificio e vive da egoista pavido non ha alcun titolo morale per sedersi nei palazzi del potere a decidere per gli altri. Le nazioni non possono reggersi su chi pensa solo a se stesso. Necessitano primariamente di chi mette il bene collettivo avanti, esattamente come riconosce lo spirito più profondo della nostra Costituzione laddove subordina sistematicamente l’utile privato all’interesse pubblico.

Dalla leva al dovere: il fallimento educativo è nostro

Chi non si occupa della comunità non può pretendere di rappresentarla. Gli uomini coraggiosi che hanno fatto la storia e garantito le nostre libertà sapevano che la vita ha un valore superiore solo quando è spesa per un ideale comune; chi pensa solo a se stesso calpesta la dignità stessa del mandato politico che richiede.

Se questa gioventù è così, del resto, la colpa non è dei ragazzi in quanto tali, ma unicamente nostra. Glielo abbiamo insegnato noi che esistono solo i diritti e che l’esistenza umana si esaurisce nell’egoismo del proprio appagamento personale, nella vacanza in più o nell’auto nuova, mentre il Paese sprofonda inesorabilmente nell’inverno demografico. Siamo figli e padri di una generazione che ha reciso le radici, smembrato la tradizione e barattato il destino comune con il nichilismo consumista. I nostri nonni contadini ci avevano lasciato in dote il senso del sacrificio e del Noi; noi restituiamo alla storia un’armata di individui sradicati, incapaci di lottare per un ideale, per una bandiera o anche solo di curarsi del proprio vicino di casa.

Lasciare andare allo sbando la nostra gioventù, significa firmare a tavolino la condanna a morte della nostra civiltà. Abbiamo fallito noi, e lo dimostra la fragilità disarmante di chi oggi invoca lo sportello dell’obiezione preventiva per paura della realtà. Ma il nostro fallimento sarà definitivo se non troveremo la forza di dare a chi viene dopo gli anticorpi per sopravvivere. O torniamo ad educare al dovere, a ristabilire il primato del merito e a pretendere che la cittadinanza sia responsabilità e non solo bancomat di privilegi, o non rimarrà più nulla da difendere.

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