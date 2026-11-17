Economia

Deutsche Bank nella bufera: pure Trump e Epstein tra i clienti

di Cristiana Flaminio - 17 Novembre 2026

Deutsche Bank finisce nella bufera: un’inchiesta giornalistica scava nei files della banca scoprendo affari e legami sconvenienti, il titolo crolla in Borsa. È una giornata a dir poco pesante per l’istituto di credito tedesco. Al punto che pure Donald Trump s’è sentito in dovere di intervenire su una vicenda che, da Berlino, s’è subito allargata, con molto rumore, nel resto del mondo.

L’inchiesta che inguaia Deutsche Bank:

Un maxi-leak di file riservati, sarebbero quasi 15 milioni, getta nella polvere Deutsche Bank. C’è di tutto, più o meno, nei documenti “fuggiti” dai database della banca. Ci sono tutti. Anzi, c’è il cocktail completo del grande scandalo finanziario. Che, per i media tedeschi, avrebbe sistematicamente anteposto il proprio interesse particolare al rispetto delle regole, in particolar modo quelle etiche. Tra le accuse, una vera e propria rete di presunto riciclaggio che sarebbe stata scoperta da un dipendente già nel 2020. Dentro cui sarebbero transitati milioni e milioni di euro. In tutto, le operazioni sospette sarebbero pari a un ammontare gigantesco che s’attesta a 600 milioni di dollari.

Chi erano i clienti di Deutsche Bank?

C’erano praticamente tutti. Ci sarebbe stato pure Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo, tra i clienti della banca tedesca. E poi una lunga serie di (immancabili) oligarchi russi che avrebbero operato grazie a Deutsche Bank. Tra le carte, poi, è emerso anche Donald Trump. Il presidente americano avrebbe acceso tre conti. Lui se l’è presa. “Pago un sacco di tasse, non avrebbero dovuto farlo”. Il rapporto tra il tycoon e la banca tedesca era stato florido. Nel 2012 e fino al 2014, l’istituto di credito aveva acceso diversi prestiti per progetti immobiliari. Dal 2016 in poi, anno della sua prima elezione alla Casa Bianca, i rapporti stessi si erano raffreddati.

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