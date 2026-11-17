Tecnologia

Start Up ed imprenditoria nel Belpaese: espressione dell’ Empowerment femminile

di Angela Arena - 17 Novembre 2026

Micro e piccole imprese al femminile protagoniste ieri, presso la sede salernitana di Confindustria, al Benchmarkday di Brava Innovation Hub, programma di accelerazione promosso da Invitalia e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Banca Sella e SheTech.

Dedicato alla crescita di start up e nuove imprese in rosa, il percorso partito lo scorso 22 settembre accanto a 10 imprese, selezionate tra 122 candidature provenienti da tutta Italia, sulla base di competenze scientifiche e tecnologiche in diversi settori che spaziano dalla salute alla blue economy, dall’intelligenza artificiale alle biotecnologie, dalla ricerca medica al benessere animale, fino all’agritech e ai nuovi materiali sostenibili, ha visto l’alternarsi, durante l’evento dello scorso 11 novembre, delle ceo founder di queste aziende che con entusiasmo hanno raccontato le proprie esperienze.

Start Up, la “Organoids Factory Lab”

Tra esse: la d.ssa Carminia Maria Ingenito, biologa salernitana a capo di Organoids Factory Lab, azienda che propone colture cellulari 3D (organoidi) multi organo derivanti da vari tessuti umani, sia sani che tumorali, d’interesse per gruppi di ricerca, case farmaceutiche, o clinici che abbiano necessità di acquistarle per sperimentare molecole e farmaci, modulazione della risposta infiammatoria, immunitaria, o personalizzazione di interventi terapeutici, in maniera autonoma, o chiedendo alla start up di effettuare la sperimentazione;

Jampy, per i nostri amici a quattro zampe

Jampy, startup innovativa fondata a Benevento da Federica Signoriello e Rosa Scelsa che si occupa di integratori per animali domestici e di beauty pet, offrendo prodotti ipoallergenici di qualità umana per il benessere degli animali; Repertorio, ovvero una start che come racconta Martina Di Blasio, mette a disposizione una piattaforma AI che raccoglie e armonizza le evidenze sulle preferenze dei pazienti, rendendole finalmente accessibili a industria farmaceutica e ricercatori;

Monitoraggio ambientale marino? Abbistas fa al caso tuo

Abbistas, start up innovativa lanciata dalla biologa e scienziata Claudia Pala dedicata al monitoraggio ambientale marino e alla tutela degli ecosistemi sardi; Robosan, startup med-tech fondata nel 2022 in risposta a una necessità clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II durante la pandemia del 2020 che si occupa di ricerca applicata su robotica, medicina di laboratorio e dispositivi medici, attraverso un team multidisciplinare come spiegato da Gaia Faia in rappresentanza della stessa;

Tricomela come metodo preventivo per invecchiamento del capello

Tricomela che propone un metodo preventivo rispetto ai processi biologici che determinano l’invecchiamento del capello, attraverso un approccio dermo-tricologico serio, come spiegato da Jessica Cardone founder e Ceo dello stesso. Tutte le imprenditrici saranno impegnate in un percorso di formazione specialistica, mentorship individuale e confronto con esperti e altre esperienze imprenditoriali che avrà una durata complessiva di 3 mesi e attribuirà ogni impresa un grant di 40.000 euroe si concluderà con un Demo Day, occasione in cui le imprese potranno presentare i risultati raggiunti e confrontarsi con investitori, aziende e interlocutori istituzionali, creando nuove opportunità di collaborazione e crescita.

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