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LIBERALMENTE CORRETTO – Il valore etico della motosega di Milei/10

di Michele Gelardi - 17 Novembre 2026

I tagli della motosega di Milei non investono sole le risorse economiche, ma anche l’impalcatura normativa che regola l’attività degli apparati burocratici e la relazione con gli utenti. Se il castello di Kafka perde qualcuna delle sue ali, dobbiamo solo gioirne. Non cadono solo le mura esterne, ma anche i percorsi labirintici interni. La semplificazione normativa che ne deriva è chiamata dagli anglofoni deregulation, ma la traduzione italiana può trarre in inganno e sgomentare gli ingenui ripetitori del mantra “ci vogliono più regole”, attenti scopritori di presunti “vuoti normativi”, e soprattutto vuoti di tutela penale, pressoché giornalieri.

In realtà, l’arretramento del mostro burocratico e il contenimento delle sue mille regole di dettaglio non fanno venir meno le regole generali, i principi di diritto e le norme di civiltà, che costituiscono la vera architrave della coesistenza civile. Il discernimento è ostacolato dall’uso improprio del termine “legge”, oggi diretto a significare solo la forma dell’atto del Parlamento o del consiglio regionale, ma non la sostanza della regola generale e astratta valida erga omnes.

Hayek osservava che la legge di bilancio non contiene alcuna regola comportamentale valida per tutti i cittadini, ma ripartisce solo le risorse tra i vari dicasteri e vincola la burocrazia nel rapporto con gli utenti. Distingueva pertanto la legge in senso proprio dalla regola d’organizzazione, il cui contenuto è la direttiva che vincola la pubblica amministrazione. La confusione delle lingue è alimentata inoltre dalle tante leggi e “leggine” che non riguardano la generalità dei cives, ma li discriminano in categorie e sottocategorie, dettando regole ed eccezioni erga paucos piuttosto che erga omnes e perfino eccezioni (per i pochissimi) alle eccezioni (per i pochi).

La torre di Babele, che in Italia si compone di circa 120.000 atti legislativi e altrove è meno imponente, ma pur sempre consistente, si avvale infine del prezioso apporto degli atti normativi subordinati. La normativa secondaria, composta di regolamenti, atti amministrativi interpretativi e di indirizzo, circolari e quant’altro, rivaleggia con quella primaria per imponenza e complessità, a vantaggio ovviamente del cittadino “tutelato” da un numero cospicuo di tutori, l’ultimo dei quali è il funzionario assiso innanzi a lui.

Ci dobbiamo chiedere cosa succede con l’utilizzo della motosega di Milei. Si determina forse il “vuoto”? Nient’affatto. Se si amplia la sfera degli interventi politici, impropriamente denominati leggi, si restringe nella stessa misura la sfera delle norme generali e astratte. La ragione è semplice: il campo sul quale vanno a innestarsi le regole d’organizzazione della burocrazia non è una tabula rasa. Al contrario è un campo già regolato da norme generali e astratte e principi di civiltà.

Possono mancare direttive specifiche che indirizzano e controllano l’attività amministrativa in un determinato settore, ma non le regole generali di condotta, che sussistono sempre e comunque per il solo fatto che si realizza la convivenza sociale. Il cosiddetto “vuoto legislativo” non deve spaventare, non è una iattura; non è mai vuoto assoluto, perché il comportamento dei consociati obbedisce sempre a regole di condotta, valide per analogia o dedotte quanto meno dai principi generali.

La decima virtù della motosega di Milei consiste dunque nell’attitudine ad ampliare il dominio delle regole valide erga omnes e ridurre quello delle regole d’organizzazione, chiamate impropriamente “leggi”, valide erga paucos. Le prime preservano la libertà dei cittadini, perché, in linea di massima, impongono solo doveri di astensione, le secondo sono costrittive, perché vincolano a comportamenti dettagliati e specifici obblighi di fare. La motosega di Milei, che taglia i rami secchi della spesa pubblica, agisce in combinazione con la ruspa che demolisce le mura del castello di Kafka e libera i cittadini dal dovere di seguire i percorsi labirintici della burocrazia.

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