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Calafiori sogna il ritorno a Roma

di Pietro Pertosa - 17 Novembre 2026

Riccardo Calafiori vorrebbe tornare alla Roma. Non prima, però, di “vincere il più possibile” con la maglia dell’Arsenal. Il difensore dei Gunners e della Nazionale è stato ospite al Campidoglio dove è stato premiato dal sindaco Roberto Gualtieri. Di ritorno nella Capitale, il calciatore ha ribadito la sua “fede” giallorossa. E la volontà di tornare, prima o poi, a Roma.

Calafiori e quella voglia matta di Roma

“Spero di vincere il più possibile in questi anni e di ottenere il massimo”, ha esordito il calciatore. Che ha aggiunto. “Poi in un futuro, abbastanza lontano, come ho sempre detto, mi piacerebbe tornare a Roma”, per Calafiori sarebbe una rivincita. “Ho interrotto l’esperienza a metà. Non ci siamo lasciati benissimo. Non ho rancore, anzi, mi è servita come esperienza”. Però in testa c’è il ritorno. “Ma non posso mentire…Mi farebbe molto piacerebbe tornare”.

Quanto è percorribile questa possibilità

Che Riccardo Calafiori torni a Roma, per adesso, è solo un auspicio. Del calciatore, chiaro. Che ha già messo i paletti. Prima deve continuare a giocare e vincere in Inghilterra. Fa un po’ impressione pensarci, considerando che, qualche decennio fa, era il contrario e i rapporti di forza tra il campionato inglese e quello italiano erano ribaltati. Ma tant’è. Il difensore, che ora vive all’estero, sottolinea pure l’esperienza da expat. “Ho la Lupa capitolina tatuata. Ho imparato ad apprezzare ancora di più Roma da quando sono andato via. La botta forte arriva quando torno in Italia e poi devo ripartire. Sono comunque molto orgoglioso di rappresentare la mia città all’estero”.

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