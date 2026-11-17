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Condono in Campania, l’affondo di Donzelli: “Cittadini truffati dalla sinistra”

Una proposta - spiega - per sbloccare la vicenda di chi aveva già versato le somme dovute per sanare la propria casa senza aver potuto definire la pratica

di Giorgio Brescia - 17 Novembre 2026

“La proposta del condono riguarda una situazione annosa in Campania creata da Bassolino”. Con queste parole il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha colto l’occasione per sferrare una dura stoccata al centrosinistra campano a margine di un’iniziativa a Roma.

Condono in Campania?

Donzelli ha ricordato che l’ex presidente della Regione “prima disse di aderire a una proposta nazionale per il condono e poi all’ultimo non aderì, dopo che i cittadini avevano già pagato il contributo per il condono delle proprie abitazioni”.

Secondo l’esponente di FdI, “un fatto specifico per quei cittadini truffati dalla sinistra che governava la Campania. Quindi, necessario valutare come risarcire i cittadini”.

Donzelli precisa

L’emendamento alla manovra per il condono viene quindi motivato da Donzelli come un intervento necessario. Una proposta per sbloccare la vicenda di chi aveva già versato le somme dovute per sanare la propria casa senza aver potuto definire la pratica.