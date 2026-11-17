Cultura & Spettacolo

“Ora, lege et labora”: la regola benedettina per non smettere di pensare nell’era dell’IA

di Priscilla Rucco - 17 Novembre 2026

Fermarsi, leggere e costruire. Tre verbi presi in prestito dalla regola benedettina per affrontare una delle sfide più nuove della scuola: usare l’intelligenza artificiale senza consegnarle il proprio giudizio. È l’idea al centro di “Ora, lege et labora”, il programma 2026-27 di #DiCultHer presentato lunedì 16 novembre nella sala stampa della Camera dei deputati, su iniziativa della deputata Valentina Grippo. #DiCultHer è una rete nata nel 2015 che riunisce università, enti di ricerca, istituzioni culturali, scuole e associazioni attorno al patrimonio culturale digitale. A moderare l’incontro la giornalista de L’identità Priscilla Rucco.

Fermarsi prima di agire

Il programma ruota attorno alla “titolarità cognitiva”: restare padroni del proprio pensiero anche quando ci si affida a strumenti capaci di scrivere e riassumere al posto nostro. “Ora” indica l’attenzione da coltivare prima di agire, “Lege” la lettura critica delle fonti, per distinguere un’informazione da una simulazione, “Labora” la co-creazione e la cura del patrimonio culturale.

Il presidente di #DiCultHer, Carmine Marinucci, ha raccontato che durante un hackathon alcuni bambini di cinque e sei anni, abituati a ragionare prima di scrivere, erano fieri di aver messo in difficoltà l’IA. Grippo, vicepresidente della Commissione Cultura, ha chiesto istituzioni più rapide davanti a una tecnologia ormai entrata nella vita di tutti. Il generale Fernando Giancotti, già presidente del Centro alti studi per la Difesa, ha indicato nella meta-cognizione la risorsa per governare la macchina. Per il genetista Giuseppe Novelli, già rettore di Tor Vergata, l’algoritmo può calcolare il rischio, ma la responsabilità del giudizio resta umana. Emanuela Guarcello, dell’Università di Torino, ha ricordato il compito della scuola nel formare un pensiero critico, creativo ed etico.

Tre richieste alle istituzioni

La prima riguarda il decreto legislativo 179 del 2026, che adegua le norme italiane all’AI Act europeo: l’articolo 38 affida a un decreto del ministro dell’Istruzione, atteso entro il 21 gennaio 2027, la formazione dei docenti sull’IA, e la rete chiede che tra gli obiettivi entri la titolarità cognitiva. La seconda è coinvolgere gli studenti nei comitati tecnico-etici territoriali, a partire dalle Consulte provinciali. La terza è riconoscere scuole e luoghi della cultura come presìdi di sicurezza cognitiva. Il 10 dicembre, Giornata dei diritti umani, sarà presentata una Carta dei diritti cognitivi aperta alla firma, che le classi metteranno alla prova fino ad aprile; la seconda versione, scritta anche dagli studenti, è attesa per il 9 maggio.

Il diritto di pensare con la propria testa

La domanda posta alla Camera va oltre l’uso delle tecnologie ed è forse più urgente: come insegnare a non smettere di pensare mentre le si usa? Non si tratta di demonizzare l’IA né di inseguirla, ma di dare ai ragazzi il tempo per fermarsi, verificare e scegliere. Un tempo lento, quasi monastico, che può sembrare fuori moda e che invece rischia di diventare la competenza più ambita e preziosa.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO