Cronaca

Giallo della ricina, fu omicidio? Attesa una nuova svolta

Oggi nuove audizioni e rivelazioni all'uscita dalla questura

di Giorgio Brescia - 17 Novembre 2026

Quella che a fine dicembre pareva un’intossicazione alimentare letale ha travolto Pietracatella e l’intero Molise, trasformandosi in una delle inchieste per duplice omicidio premeditato più complesse degli ultimi anni. La prima svolta, quando le analisi tossicologiche hanno isolato la ricina nei corpi di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, spingendo la Procura di Larino ad aprire un fascicolo contro ignoti.

Fu omicidio?

Ad entrare oggi verso le 10 in Questura Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno della giovane Sara con la cognata della donna, Giovanna.

I due sono stati sentiti separatamente, come persone informate sui fatti. Audizioni durate a lungo e considerate di primaria importanza investigativa. Servite a definire l’ambiente domestico, le relazioni interne alla famiglia e possibili anomalie riscontrate nei giorni precedenti alla tragedia.

In arrivo novità?

All’uscita dagli uffici, neanche una parola da parte del nonno Salvatore. Ha scelto la via del silenzio assoluto allontanandosi rapidamente.

Ha accettato invece un breve scambio con i giornalisti Giovanna. La donna ha lasciato trapelare che il quadro potrebbe presto chiarirsi.

«Potrebbero arrivare presto delle novità», ha detto. E poi ha ribadito con fermezza la propria convinzione su quanto accaduto. «Resto convinta – ha aggiunto – che si sia trattato di un omicidio e non certo di un incidente».

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