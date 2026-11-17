Economia

Cartelle esattoriali, più tempo per pagare: cosa cambia dal 2027

di Paolo Stefani - 17 Novembre 2026

Dal 1° gennaio 2027 ci sono novità per chi ha ricevuto cartelle esattoriali. Per i contribuenti che hanno cartelle per un importo complessivo non superiore a 120mila euro, potranno chiedere di suddividere il pagamento in un massimo di 96 rate mensili, pari a otto anni.

Si tratta di dodici mensilità in più rispetto al limite attualmente previsto per le domande presentate nel 2025 e nel 2026. Per ottenere il piano ordinario non sarà necessario allegare documenti che dimostrino una condizione di difficoltà economica: basterà dichiarare di non essere in grado di saldare il debito in un’unica soluzione.

Cartelle esattoriali, cosa cambia dal 2027?

La modifica si inserisce nella riforma della riscossione introdotta dal decreto legislativo 110 del 2024 e recepita nel successivo Testo unico in materia di versamenti e riscossione. L’ampliamento delle scadenze avverrà progressivamente: per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028 il tetto sarà di 96 rate, mentre dal 2029 salirà a 108 mensilità, equivalenti a nove anni. L’eventuale estensione a 120 rate dovrà invece essere autorizzata da un ulteriore intervento normativo.

Chi vuole arrivare a dieci anni di pagamento dovrà dimostrare di avere i requisiti economici previsti

Per i contribuenti con debiti fino a 120mila euro sarà possibile ottenere tra 97 e 120 rate nel biennio 2027-2028 e tra 109 e 120 dal 2029. La valutazione terrà conto dell’Isee per le persone fisiche e di specifici indicatori finanziari per le imprese e i condomìni. Per i debiti superiori a 120mila euro la documentazione della difficoltà economica resta sempre obbligatoria.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, utilizzando il servizio online «Rateizza adesso», oppure tramite Pec o agli sportelli, secondo la tipologia di richiesta. Ogni rata deve avere un importo minimo di 50 euro.

Attenzione però a chi salta i pagamenti: il mancato versamento di otto rate, anche non consecutive, comporta generalmente la decadenza dal piano. A quel punto il debito residuo torna immediatamente esigibile.

La data di presentazione della domanda sarà quindi decisiva. Aspettare gennaio 2027 potrà consentire di distribuire il debito su un periodo più lungo e alleggerire le singole scadenze, ma significa anche accumulare più interessi. Per i debiti erariali il tasso annuo di rateizzazione è del 4,5%. Chi teme iniziative di recupero da parte dell’Agenzia potrebbe dunque avere interesse a presentare subito la richiesta, senza attendere l’entrata in vigore delle nuove condizioni.

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