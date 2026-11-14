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Morgan Stanley dichiara il 6,9% delle quote di Stellantis

di Paolo Diacono - 14 Novembre 2026

Morgan Stanley ha dichiarato alla Sec americana di detenere il 6,9 per cento delle azioni di Stellantis. Il documento, depositato nella giornata di ieri 13 novembre, riferisce che la banca d’affari conserva diritti di voto condivisi su circa 202,9 milioni di azioni e poteri di disposizione condivisi su 203,4 milioni, senza diritti esclusivi. Finita qui? Manco per sogno. Nello stesso documento, infatti, la controllata Morgan Stanley & Co. International dichiara circa 202,2 milioni di titoli, una posizione che non va sommata a quella della capogruppo in Stellantis.

Stellantis e la quota di Morgan Stanley

Morgan Stanley non è l’unica banca d’affari a detenere quote in Stellantis. Difatti, Goldman Sachs ha dichiarato un’esposizione complessiva del 5,06% al 22 ottobre, mentre Bank of America ha segnalato il 4,98% all’11 novembre. In entrambi i casi si tratta prevalentemente di posizioni potenziali, rispettivamente pari al 5,02% e al 4,05%, che comprendono anche esposizioni attraverso strumenti finanziari. Nell’ultimo bilancio annuale di Stellantis, riferito all’azionariato al 25 febbraio 2026, Morgan Stanley non figurava tra i soggetti con partecipazioni superiori al 3%. I principali azionisti indicati erano Exor con il 15,48%, la famiglia Peugeot con il 7,72%, Bpifrance (banca pubblica francese) con il 6,64% e BlackRock con il 3,10%. Ora, evidentemente, i rapporti di forza stanno cambiando.

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