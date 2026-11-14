Cosa fare per evitare che gli attacchi hacker ci arrivino in casa?
Tutte le informazioni per mettersi al riparo dagli inconvenienti più abituali di una casa iperconnessa
La nostra casa connessa è davvero al sicuro dagli attacchi hacker? Una piccola guida per blindare il Wi-Fi domestico.
Attacchi hacker, come difenderci?
Le nostre abitazioni diventano ogni giorno di più case intelligenti animate dalla tecnologia digitale. Dal frigorifero alla videocamera di sorveglianza, fino al robot aspirapolvere, ogni dispositivo fa parte dell’IoT. L’Internet delle cose collega gli oggetti di tutti i giorni al web, per la nostra utilità. Questa grande comodità, tuttavia, spalanca la porta agli hacker.
Come fare per proteggersi senza impazzire tra cavi e configurazioni?
La prima regola d’oro è mettere in sicurezza il router, il dispositivo hardware che gestisce la connessione internet di casa. Bisogna subito modificare le impostazioni di fabbrica, la password e l’SSID, il nome pubblico della rete visibile sui telefoni dei vicini.
Mantenere i dati predefiniti è un errore grave, equivale a lasciare le chiavi di casa sotto lo zerbino.
E il secondo passo?
E’ la segmentazione della rete. Dal pannello di controllo è utile attivare una guest network, una rete wireless secondaria dedicata agli ospiti e ai visitatori.
Collegando a questa rete secondaria tutti i piccoli oggetti smart, se un malintenzionato dovesse mai “bucare” la nostra casa, rimarrà isolato. Così non potrà accedere al computer principale dove custodiamo le informazioni riservate.
Infine, occorre prestare attenzione al firmware, il software interno di sistema che fa funzionare l’apparecchio.
È indispensabile aggiornarlo con frequenza, per sanare le vulnerabilità scoperte e selezionare lo standard WPA3, il moderno protocollo di crittografia che protegge il Wi-Fi.
Basteranno queste poche abitudini per trasformare l’abitazione in una vera e propria fortezza digitale? Di sicuro ci metteranno al riparo dagli inconvenienti più abituali che derivano dal desiderio di un’abitazione iperconnessa.
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