Politica

Barachini: Informazione presidio di democrazia nell’era dell’Ai

"Un termometro valido per certificare lo stato di un Paese"

di Angelo Vitale - 14 Novembre 2026

A Verona, la seconda edizione degli Stati Generali del Commercio Internazionale a Verona su iniziativa di Fi e del Ppe. Titolo: «Obiettivo 700 miliardi: nuovi mercati e nuove strategie». Nel confronto con Alberto Barachini sull’innovazione tecnologica e sull’informazione, una dimensione istituzionale e geopolitica.

Informazione e e innovazione

In questa cornice, l’intervento di Alberto Barachini, presente nella sua duplice veste di sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria e di responsabile del Dipartimento sull’Intelligenza Artificiale.

Nelle sue parole, un nesso diretto tra la solidità dell’ecosistema informativo, la sovranità delle notizie e la difesa delle garanzie democratiche. Un’urgenza utile alla tutela del giornalismo rigoroso.

Guerra ibrida e sovranità delle notizie

Barachini ha analizzato l’impatto e le insidie dei processi algoritmici, additando nella trasparenza delle fonti e nella qualità del giornalismo il metro di misura primario della tenuta democratica.

“Credo – ha detto – che l’informazione sia un termometro valido per certificare lo stato di un Paese a livello democratico e i rischi dell’innovazione tecnologica”.

Nella sua analisi, un campo d’osservazione oltre i semplici aspetti tecnici. E l’inquadramento dell’evoluzione digitale nella dinamica dei moderni equilibri geopolitici e dei pericoli della disinformazione di massa.

“Siamo di fronte ad attacchi hacker – la sua riflessione -, a una guerra ibrida anche a livello internazionale, quindi ci dobbiamo porre il problema di come governare questa innovazione. Perché abbiamo bisogno di un ecosistema informativo particolarmente solido per continuare ad avere un’ intelligenza anche sulle notizie che sia nazionale ed europea”.

L’appello a un governo attivo dell’innovazione, per rispondere alla precisa necessità politica di garantire la tracciabilità e l’autenticità delle notizie. Così, difendendo la produzione informativa nazionale ed europea dalla manipolazione automatizzata o dallo sfruttamento privo di regole.

Il confronto

Il peso specifico delle posizioni espresse da Barachini, nel panel «Innovazione digitale ed intelligenza artificiale» da lui guidato.

Da Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio Digitale e Competitività Pmi del PoliMi, l’inquadramento dello stato di maturità digitale delle pmi.

Un dibattito arricchito del contributo di Guglielmo Sepe Il Public Policy manager di Amazon Italia, concentrato sui temi del commercio elettronico e della regolazione etica degli algoritmi nella distribuzione globale. Al tavolo anche Ottavia Marotta di eBay Italia e Sud Europa, focalizzata sulle regole del mercato unico europeo e sul supporto digitale alle eccellenze imprenditoriali del territorio.