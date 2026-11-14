Esteri

Stato per Stato, la guerra degli americani ai data center

E' un'onda più ampia e insidiosa di quella "blu". Il futuro dell'innovazione digitale deciso nelle aule consiliari della provincia

di Angelo Vitale - 14 Novembre 2026

E’ rivolta contro i data center, l’America rurale si ribella all’Ai fisica. Negli Usa l’avversione nei confronti dell’intelligenza artificiale ha smesso di essere un dibattito teorico per trasformarsi in uno scontro politico in carne, ossa e megawatt. Non potendo “bloccare l’algoritmo”, i cittadini americani stanno prendendo di mira la sua manifestazione fisica più ingombrante: i data center.

Perché la “guerra per procura” ai data center?

Secondo gli analisti della Brookings Institution, l’opposizione contro il consumo del suolo, le bollette elettriche in aumento e il prosciugamento delle riserve idriche è diventata la vera guerra. La popolazione sfoga così l’ansia per il proprio futuro .

I sondaggi del Pew Research Center scattano la fotografia di un Paese scettico. Il 52% degli americani dichiara di provare più preoccupazione che entusiasmo per l’espansione dell’automazione, a fronte di un risicato 9% che si dice entusiasta. A pesare è soprattutto la paura dell’impatto occupazionale, con il 71% della popolazione convinto che l’Ai eliminerà posti di lavoro nei prossimi vent’anni. Questa frustrazione ha alimentato la classica dinamica Nimby.

Il punto di svolta? Cosa è accaduto con le elezioni di metà mandato?

In dieci Stati americani i cittadini sono stati chiamati a votare su 41 consultazioni e referendum locali per introdurre moratorie, tetti alla potenza energetica o vincoli edilizi. L’esito è stato uno schiaffo al settore tech. In 40 consultazioni su 41 hanno vinto le restrizioni, con quote di consenso superiori al 70% in 30 distretti.

Questo rigetto sta producendo contraccolpi sistemici per miliardi di dollari

Lo rileva l’Information Technology and Innovation Foundation, il think tank di Washington specializzato nello studio delle politiche tecnologiche e della competitività industriale. Registra che la resistenza locale ha già provocato nel solo 2026 la cancellazione o il blocco di 260 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali.

Per gli esperti dell’R Street Institute si è aperta una spaccatura tra la strategia federale per tutelare il primato tecnologico e la pressione sui rappresentanti locali. Ora, sono costretti dagli elettori a bloccare i cantieri.

Sui riflessi politici, dice la sua il Center for Strategic and International Studies, storico istituto di ricerca geopolitica e sicurezza internazionale. Ed evidenzia il deficit di ruolo dei Super Pac, i Political Action Committee. I comitati politici d’azione d’oltreoceano autorizzati a raccogliere fondi illimitati stanno versando decine di milioni di dollari per finanziare candidati pro-tech senza però riuscire a contenere la protesta dal basso.

E’ un’onda più ampia e insidiosa di quella “blu”. Il futuro dell’innovazione digitale non si decide più soltanto nei laboratori della Silicon Valley, ma nelle aule consiliari della provincia americana.