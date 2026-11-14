Malagò e Galliani, la corsa a due: dove porterà il calcio italiano?
Una partita politica. Finirà per influenzare direttamente ciò che vediamo ogni settimana negli stadi e in tv
Il 14 dicembre, nelle sale dell’hotel Hilton di Fiumicino, l’Assemblea Elettiva della Figc con il via della tenzone Malagò – Galliani. All’apparenza, il solito rito burocratico per pochi addetti ai lavori. Un appuntamento fatto di pratiche, regolamenti e discorsi ufficiali che la maggior parte degli appassionati di calcio tende a ignorare o a considerare una faccenda noiosa e distante dal pallone giocato.
Malagò e Galliani, che sfida sarà?
Eppure, basta guardare le carte ufficializzate dal segretario generale Marco Brunelli che ha da poco validato le candidature e i programmi depositati nei quaranta giorni d’anticipo prescritti dalle norme. Sotto la cenere, uno scontro politico appassionante.
In corsa per la presidenza due pesi massimi del nostro sport: Giovanni Malagò e Adriano Galliani. A rendere la partita stuzzicante per qualunque tifoso,le forze d’urto che li sostengono.
La candidatura di Malagò nasce su spinta dei delegati della Lega Serie A. E’ la voce dei club, dei proprietari, di chi sostiene i bilanci e muove le leve economiche dell’intero sistema.
Quella di Galliani, al contrario, si fonda sull’appoggio delle componenti di atleti e tecnici, di chi la domenica va in campo a correre o siede in panchina a soffrire.
Un vero e proprio scontro identitario tra due anime dello stesso mondo
Il “portafoglio” e la visione aziendale delle società. Di contro, la voce dello spogliatoio e le esigenze di chi vive lo sport dal di dentro.
Il verdetto dell’urna non deciderà soltanto chi occuperà la poltrona più alta della Federazione, ma definirà gli equilibri reali del pallone.
Una partita politica. Finirà per influenzare direttamente ciò che vediamo ogni settimana negli stadi e in tv.
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