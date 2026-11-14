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Italia: obiettivo 700 miliardi di esportazioni, ce lo chiede l’Europa

La "richiesta" del commissario Ue: "Se le imprese hanno successo, un bene per tutta Europa"

di Paolo Diacono - 14 Novembre 2026

L’Italia ha un obiettivo da raggiungere: 700 miliardi di esportazioni. Ce lo chiede l’Europa. E, in particolare, il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic. Che ha inviato un videomessaggio con la richiesta agli Stati generali dell’export promossi da Fi e Ppe. Non c’è nemmeno da ricordare quanto, in tempi di dazi e di reshoring, avere un florido export rappresenti un vero e proprio valore aggiunto. Per l’Italia e la sua economia. Ma anche per l’Europa.

Italia: obiettivo 700 miliardi di esportazioni

Sefcovic lo ha detto forte e chiaro: “Raggiungere 700 miliardi di euro di esportazioni italiane, puntando su nuovi mercati e nuove strategie è un’ambizione importante non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa. Quando le imprese italiane hanno successo a livello internazionale, l’Europa ne esce rafforzata. E quando l’Europa è più forte, le imprese italiane godono di maggiori opportunità di crescita”. Bene. Ma non è tutto. “Il commercio rimane il cuore pulsante della prosperità europea e nonostante gli sconvolgimenti geopolitici ed economici che stiamo vivendo, il nostro impegno a favore di un commercio libero ed equo resta più saldo che mai”.

L’Ue resta aperta agli scambi

Sefcovic ha poi proseguito: “L’Unione Europea è la principale potenza commerciale al mondo, rappresentando quasi il 16% degli scambi globali di beni e servizi”. Un primato da rafforzare e difendere. “L’Europa – ha ammonito il commissario Ue – deve rimanere aperta al commercio, ma non deve mai essere vulnerabile a coercizioni economiche o a una concorrenza sleale. Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura dell’economia italiana ed europea. Dobbiamo aiutarle ad accedere a nuovi mercati, ad adottare l’innovazione e a competere su scala globale e dobbiamo rafforzare il nostro mercato unico, ridurre le barriere non necessarie e sostenere la competitività industriale europea”.

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