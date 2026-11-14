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Il vertice Putin-Xi-Trump si terrà il 19 novembre

La Russia non intende imporre condizioni sulla composizione della squadra negoziale europea

di Mauro Trieste - 14 Novembre 2026

Il Cremlino ha confermato che si terrà il vertice tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump. L’incontro, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov all’agenzia Tass, si terrà il 19 novembre a Shenzhen a margine del summit Apec.

La Russia non intende imporre condizioni sulla composizione della squadra negoziale europea chiamata a partecipare al processo di pace in Ucraina. Lo ha sottolineato il portavoce Peskov, in un’intervista al canale Telegram Yunashev Live. “Sarebbe meglio parlare con gli europei e capire in che misura la loro posizione potrebbe potenzialmente contribuire al processo di pace”, ha aggiunto.

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