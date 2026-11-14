Il vertice Putin-Xi-Trump si terrà il 19 novembre
La Russia non intende imporre condizioni sulla composizione della squadra negoziale europea
Il Cremlino ha confermato che si terrà il vertice tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump. L’incontro, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov all’agenzia Tass, si terrà il 19 novembre a Shenzhen a margine del summit Apec.
La Russia non intende imporre condizioni sulla composizione della squadra negoziale europea chiamata a partecipare al processo di pace in Ucraina. Lo ha sottolineato il portavoce Peskov, in un’intervista al canale Telegram Yunashev Live. “Sarebbe meglio parlare con gli europei e capire in che misura la loro posizione potrebbe potenzialmente contribuire al processo di pace”, ha aggiunto.
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