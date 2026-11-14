Economia

Orsini, il “confronto franco” col governo: “Ora un piano di rilancio”

Le proposte di Confindustria e la posizione sullo Spalmacrediti: "Questione di certezza del diritto"

di Martino Tursi - 14 Novembre 2026

Orsini e il “confronto franco” sulla Manovra tra Confindustria e governo: occorre un piano di rilancio industriale. Ma il confronto si arricchisce di un capitolo in più. Quello legato allo Spalmacrediti, la norma che estende in dieci anni il pagamento dei crediti che derivano appunto dal Superbonus. Emanuele Orsini, che ha parlato al 23esimo Forum della Piccola industria di Confindustria, a Roma ha fatto il punto della situazione. E ha ribadito che “noi non abbiamo colore politico, e i ragionamenti che abbiamo portato al Presidente del Consiglio la settimana scorsa, sono: primo gli investimenti, secondo l’aggregazione. E sugli investimenti che devono continuare, abbiamo fatto anche una proposta semplice”.

Orsini e il confronto franco sulla Manovra

Il capo di Confindustria ha detto alla platea della Piccola industria riunita a Roma che “abbiamo i fondi pensione che sono oltre 440 miliardi nel Paese ed è finito il Pnrr che ha sostenuto per lo 0,5% il Pil di quest’anno”. L’obiettivo è rastrellare fondi per investirli in produttività: “Chiamiamola ’Rilancio Italia’, raccogliamo i fondi pensione e visto che gli italiani hanno sul conto corrente 1.500 miliardi non investiti, proviamo a fare un piano serio di rilancio del Paese che abbia almeno 3 traiettorie”.

Le traiettorie del Piano

Orsini elenca quali sarebbero le linee guida del Piano: “La crescita, la scuola e la sanità. E continuiamo col Pnrr per i prossimi tre anni, finiamo i cantieri che dobbiamo finire, diamo la necessità che serve per poter essere più ambiziosi dell’arrivare allo 0,81% di Pil ma anche poter arrivare al 2%. Io credo che questo si possa fare insieme lavorare insieme per costruire un percorso di crescita”.

Il caso Spalmacrediti

Rimane nel confronto franco tra Confindustria e governo il tema dello spalmacrediti. “Abbiamo chiesto un tavolo di confronto. È un tema di certezza del diritto, noi abbiamo bisogno di avere certezze, perché quando facciamo investimenti devono rimanere tanti”, ha dichiarato Orsini. Insomma è un tema certo che riprende, nella considerazione del capo degli industriali, uno degli argomenti già branditi dall’Abi e dalle banche. Le regole che devono rimane le stesse, prevedibili. E non cambiare in corsa.

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