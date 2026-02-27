Musica

Sanremo 2026, il caso Chiello–Morgan, perché il duetto è saltato

Morgan annulla il duetto con Chiello a Sanremo 2026, il giovane artista replica scocciato “mia la decisione per mancanza di sintonia”.

di Marzio Amoroso - 27 Febbraio 2026

La serata cover del Festival di Sanremo 2026 avrebbe dovuto mettere in dialogo due mondi lontani ma potenzialmente complementari, Chiello, uno dei volti più giovani e attesi del Festival, e Morgan, figura storica e controversa della musica italiana. Il duetto, però, è stato cancellato a poche ore dal debutto, trasformandosi in uno dei casi più discussi dell’edizione.

Un duetto nato per sorprendere

L’idea iniziale prevedeva che Chiello reinterpretasse “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco insieme a Morgan. Un accostamento volutamente spiazzante, da un lato la sensibilità contemporanea del cantautore lucano, dall’altro la tradizione sperimentale e barocca di Morgan.

Durante le prove, però, qualcosa si è incrinato. Secondo Chiello, non si è creata la sintonia artistica necessaria per affrontare un brano così delicato. La collaborazione, racconta, “non funzionava”, né sul piano musicale né su quello emotivo.

Le versioni divergenti e la frattura narrativa

La vicenda è esplosa quando Morgan ha lasciato intendere di essersi fatto da parte per scelta personale, quasi per generosità artistica. Chiello ha risposto in modo netto invece che la decisione è stata sua, non di Morgan. Nessun abbandono spontaneo, nessun gesto cavalleresco. Semplicemente, non si erano trovati.

La scelta finale

Alla fine, Chiello ha optato per una performance essenziale, accompagnato dal musicista Saverio Cigarini. Una scelta coerente con la sua poetica, voce, fragilità, atmosfera. Il brano di Tenco, nella sua versione, diventa un gesto di sottrazione, non di spettacolo.

Perché questo caso ha fatto così rumore

Il nome di Morgan porta sempre con sé un carico simbolico: genialità, imprevedibilità, tensione creativa. Ogni sua presenza, o assenza, diventa automaticamente notizia. In questo caso, il contrasto generazionale e stilistico ha amplificato tutto. Da un lato un giovane artista in piena ascesa, dall’altro un veterano dal carattere complesso, Il risultato è stato un cortocircuito perfetto per accendere il dibattito.

L’estate con i Bluvertigo

Mentre il caso Sanremo continua a far discutere, Morgan si prepara a un ritorno importante, quest’estate sarà in tournée con i Bluvertigo, segnando una nuova fase per la band che ha ridefinito il pop alternativo italiano tra anni ’90 e duemila.