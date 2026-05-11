Musica

Vasco Rossi, nel tour 2026 una canzone “che non vi aspettate”

Vasco Rossi e l’annuncio che incendia l’attesa per il tour 2026

di Gianluca Pascutti - 11 Maggio 2026

Vasco Rossi ha scelto ancora una volta le prove per lanciare la scintilla che accende l’attesa dei fan. In un video pubblicato sui suoi canali social il 3 maggio, direttamente dal Cromie di Castellaneta Marina, in Puglia, il rocker di Zocca ha rivelato che nel tour 2026 ci sarà “un pezzo che non vi aspettate”. Una frase breve, ma sufficiente a scatenare ipotesi, discussioni e sogni a occhi aperti tra i fan, già pronti a scommettere su rarità e brani dimenticati.

Il video dalle prove al Cromie e la frase chiave

Nel filmato girato all’interno della discoteca Cromie, luogo ormai abituale per la preparazione dei suoi tour, Vasco racconta di essere arrivato “a metà concerto” durante le prove. Spiega che lui e la band hanno appena provato il brano che aprirà la seconda parte dello show e lo definisce, appunto, “un pezzo che non vi aspettate”. Aggiunge anche che forse non lo ha mai eseguito dal vivo. È l’unico vero indizio concreto, nessun titolo, nessun riferimento esplicito a un album o a un periodo preciso della sua carriera. Solo la promessa di una sorpresa pensata per spiazzare anche i fan più esperti.

La canzone misteriosa

Da quel momento, la rete si è riempita di teorie. C’è chi immagina una rarità degli anni Ottanta, chi sogna il ritorno di un brano quasi dimenticato, chi punta su una canzone mai portata in tour. Ma, al netto delle speculazioni, un dato resta fermo, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sul titolo del brano. L’unica informazione certificata è quella pronunciata da Vasco nel video delle prove. Tutto il resto è terreno di fantasia, discussioni da forum e gruppi social, tipiche di ogni vigilia di tour del Blasco. Sarà per caso “Cosa ti fai” oppure “Sarà migliore”?

Le prove in Puglia e la macchina del tour 2026

La scelta del Cromie di Castellaneta Marina conferma una tradizione ormai consolidata. Vasco ama preparare i suoi tour lontano dai riflettori dei grandi stadi, in un luogo che è diventato quasi un quartier generale creativo. All’esterno del locale, come accade ogni anno, si radunano fan di ogni età, sperando in un saluto, una foto, o semplicemente di ascoltare qualche nota filtrare dalle prove. Intanto, la macchina del tour 2026 è già in moto, con un calendario di date annunciato sui canali ufficiali e una nuova scaletta che lui stesso ha definito “imprevedibile, straordinaria, stupefacente” e un mega palco già in costruzione.