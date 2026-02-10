Italpress Notizie Spettacoli

Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Tiziano Ferro super ospite della prima serata” / Video

di Italpress - 10 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Martedì 24 febbraio Tiziano Ferro sarà super ospite al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti su Instagram. “Altra notizia oggi per completare il cast del Sanremo 2026 – dice Conti – . Super ospite alla prima puntata, alla prima serata, superospite Tiziano Ferro. Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito e quindi l’appuntamento con lui e la sua musica martedì 24 alla prima delle serate del Sanremo 2026“.

IL VIDEO

