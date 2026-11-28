Esteri

Taipei al Kuomintang, un segnale politico che va oltre il municipio

La rielezione di Chiang Wan-an nella capitale rafforza il principale partito d'opposizione e conferma la linea pragmatica verso Pechino

di Mauro Trieste - 28 Novembre 2026

Taipei rimane al Kuomintang. Il sindaco uscente Chiang Wan-an, pronipote di Chiang Kai-shek e figura emergente del principale partito favorevole a relazioni più stabili con la Cina continentale, si avvia alla riconferma dopo che Puma Shen, candidato del Partito democratico progressista (Dpp) e tra le voci più critiche nei confronti di Pechino, ha ammesso la sconfitta.

Più che un ordinario voto municipale, l’esito della capitale assume un significato politico nazionale. Taipei non è soltanto il centro amministrativo e finanziario dell’isola, è il principale termometro dell’opinione pubblica urbana e il trampolino tradizionale per la leadership taiwanese. La vittoria di Chiang suggerisce che una parte consistente dell’elettorato continua a premiare il profilo moderato del Kmt sui rapporti con la Cina, in una fase segnata da tensioni militari nello Stretto e da una crescente competizione tra Pechino e Washington nella regione.

I media taiwanesi e asiatici, dalla Central News Agency (CNA) a TaiwanPlus, hanno evidenziato come il risultato rafforzi la posizione del Kuomintang nelle aree urbane strategiche. Per il Dpp la sconfitta è particolarmente significativa perché coinvolge Puma Shen, figura nota per il suo impegno contro l’influenza politica e informativa cinese.

Il Kuomintang ha inoltre rivendicato successi in altre amministrazioni locali, consolidando la propria presenza territoriale. Il Dpp può però rivendicare la tenuta di Tainan, sua storica roccaforte dal 1997, dove Chen Ting-fei è destinata a diventare la prima sindaca della città dopo l’ammissione della sconfitta da parte del candidato del Kmt.

In attesa della certificazione ufficiale dei risultati, il dato politico appare già chiaro. Taipei conferma la fiducia nel Kuomintang e offre al partito un’importante piattaforma in vista delle prossime sfide nazionali. Il voto della capitale indica che la gestione dei rapporti con Pechino resta una questione aperta, ma che gli elettori chiedono sempre più equilibrio e pragmatismo anziché sola contrapposizione ideologica.

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