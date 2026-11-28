Esteri

Gaza, ultimatum a Netanyahu: il Board Usa minaccia il passo indietro sulla ricostruzione

Una lettera dell'Alto Rappresentante Nickolay Mladenov apre una nuova frattura

di Ernesto Ferrante - 28 Novembre 2026

La ricostruzione di Gaza rischia di entrare in una fase di stallo proprio mentre la comunità internazionale tenta di consolidare il fragile assetto del dopoguerra. Secondo quanto riferito dal Times of Israel, Nickolay Mladenov, Alto Rappresentante per Gaza del Board of Peace, ha inviato una lettera al primo ministro Benjamin Netanyahu avvertendo che l’organismo a guida statunitense potrebbe restituire il proprio mandato se Israele non inizierà ad attuare gli impegni già sottoscritti nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco dell’ottobre 2025 e del piano in venti punti promosso dal presidente americano Donald Trump.

Il richiamo del Board of Peace: “Israele rispetti gli impegni”

Nella missiva, inviata martedì e citata da fonti israeliane e diplomatiche, Mladenov non chiede nuove concessioni a Gerusalemme. Il messaggio è più semplice e al tempo stesso più netto: rispettare gli accordi già approvati dal governo israeliano. Tra questi figurano il raggiungimento di specifici obiettivi umanitari per la popolazione della Striscia e l’avvio di strutture civili e di sicurezza destinate a prendere il posto dell’amministrazione di Hamas.

Il Board of Peace sostiene di aver già predisposto gran parte dell’architettura della transizione. È stato costituito un governo tecnocratico palestinese, sono state raccolte migliaia di candidature per nuove forze di sicurezza locali e sono stati addestrati contingenti destinati alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF). Tuttavia, nessuno dei passaggi cruciali previsti dal piano è stato ancora completato sul terreno. Il Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza non è entrato nella Striscia, l’addestramento della nuova polizia palestinese in Egitto non è partito e la forza multinazionale non è stata dispiegata. Il governo Netanyahu ha finora negato le autorizzazioni necessarie per l’avvio operativo di questi organismi. Una posizione che rischia di compromettere l’intero processo di transizione postbellica.

Pressioni internazionali e nuove tensioni

L’avvertimento assume un peso ancora maggiore perché arriva a un anno dal voto con cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha conferito al Board of Peace il mandato di supervisionare la gestione della Striscia fino alla fine del 2027. La minaccia di riconsegnare anticipatamente l’incarico rappresenterebbe quindi un duro colpo per il progetto sostenuto da Washington e approvato dall’Onu. Se il board si ritirasse, la responsabilità della gestione di Gaza ricadrebbe nuovamente su una combinazione di attori già profondamente divisi tra loro, da Israele ad Hamas, passando per l’Autorità Palestinese e le Nazioni Unite. Uno scenario che molti osservatori internazionali considerano ad alto rischio di instabilità.

Negli ultimi giorni, tuttavia, sarebbero emersi segnali di possibile disgelo. Stando a quanto riferito da un funzionario israeliano, Netanyahu avrebbe assicurato in una conversazione telefonica con Jared Kushner che Israele inizierà ad attuare il piano. Il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe esaminare nuove misure per Gaza, compresi provvedimenti che consentirebbero il dispiegamento della forza internazionale. L’obiettivo sarebbe mostrare progressi concreti prima dell’intervento di Mladenov al Consiglio di Sicurezza previsto nei prossimi giorni.

Nel frattempo, la situazione sul terreno continua ad alimentare polemiche. Le Forze di difesa israeliane (Idf) nella giornata di ieri hanno annunciato di aver ucciso due militanti di Hamas impiegati come addetti alla sicurezza in una clinica di Medici Senza Frontiere a Gaza City. Per l’esercito israeliano si trattava di “Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira” e “Moaz Yousef Alitsbach”, indicato come comandante di una cellula di artiglieria dell’ala militare del movimento islamista.

Msf accusa i militari israeliani

La versione israeliana è stata contestata duramente da Medici Senza Frontiere, che ha denunciato un “attacco diretto” contro una propria struttura. L’organizzazione ha sottolineato che i locali erano chiaramente identificati con il proprio logo e che le coordinate della clinica erano state precedentemente comunicate all’esercito. Le Idf hanno respinto le accuse, sostenendo di aver adottato misure preventive per limitare i danni ai civili e ribadendo che Hamas continua a operare all’interno di infrastrutture e organizzazioni civili.

Lo scontro verbale riassume la complessità del momento. Sul terreno continuano episodi che alimentano diffidenza reciproca e rendono più difficile la realizzazione di quel percorso di stabilizzazione che Washington, l’Onu e i partner regionali considerano essenziale per evitare che Gaza precipiti nuovamente nel caos.

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