Attualità

Senza Zuccheri Aggiunti – Guariti a tempo perso

di Nicola Santini - 28 Novembre 2026

Identificarsi con una cosa sola può essere una buona strategia commerciale, purché si abbia l’accortezza di tenere il resto della propria vita blindato come un detenuto di Alcatraz. Basta infatti un inciampo estraneo al personaggio che ci si è costruiti perché tutto il racconto perda credibilità.

Il rischio peggiore, però, è quello di finire prigionieri della propria narrazione, rinunciando a ciò che di bello potrebbe ancora riservarci la vita. Quando poi si sceglie di identificarsi con una malattia, la faccenda assume contorni piuttosto inquietanti. Ammalarsi può capitare a tutti e parlarne è una scelta rispettabilissima, quanto quella di custodire la propria esperienza nella sfera dell’intimità, per una forma di riservatezza che ha molto a che vedere anche con l’educazione.

Qualche perplessità nasce quando la cartella clinica diventa un curriculum professionale e la malattia offre occasioni televisive che la carriera, da qualche tempo, stentava a procurare. C’è una bella differenza tra mettere la propria notorietà al servizio di una patologia e mettere una patologia al servizio della propria notorietà.

Nel secondo caso persino la guarigione rischia di diventare professionalmente sconveniente. E allora viene da chiedersi quanto spazio rimanga per il piacere di tornare a vivere, quando dalla stagione più disgraziata della propria esistenza si è ricavato un personaggio di successo, magari con tanto di podcast da rinnovare per l’anno successivo.