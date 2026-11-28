Politica

Nordio all’Anm: “Superare dissidi, toghe accettino rateizzazione”

La mano tesa del ministro sugli arretrati: "Insieme possiamo fare molte cose utili"

di Cristiana Flaminio - 28 Novembre 2026

Il ministro alla Giustizia Nordio è andato al 37esime congresso nazionale dell’Anm, che si tiene a Napoli, a chiedere ai magistrati di rateizzare gli arretrati. Le parole dell’esponente del governo sono nette. “Le sentenze vanno eseguite, quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata”. Partendo da questa premessa, Nordio ha aggiunto: “Io confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata. Affinché vi sia non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza. Ma nella attuazione di questa sentenza, che visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me, proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, essere magari differito o rateizzato, spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all’opportunità”.

Nordio e l’appello alle toghe al congresso Anm

Il ministro alla Giustizia ha spiegato che si devono adesso “superare i dissidi del referendum”. E che occorre “lavorare insieme perché si possono fare molte cose utili”. Nordio ha spiegato alla platea dell’Anm. “Naturalmente le idee di ciascuno vanno rispettate. Non ci sono abiure dall’una o dall’altra parte. Ma la volontà del popolo deve essere seguita e quindi i risultati sono definitivi. Ora si deve aprire, e l’abbiamo già aperta, una stagione in cui bisogna lavorare insieme perché si possono fare molte cose insieme utili, molte sono già state fatte. Abbiamo dato l’esempio del Pnrr dove abbiamo superato tutti i risultati previsti e prevedibili. Per merito ovviamente della magistratura, che ringraziamo ancora, ma anche per merito nostro che abbiamo messo a disposizione le risorse e l’organizzazione”.

La mano tesa

Nordio ha poi fatto suo “il messaggio finale, che poi era stato lanciato anche ieri dal Presidente Anm Tango e ovviamente auspicato dal Presidente della Repubblica è proprio quello di lavorare insieme per l’attuazione dello Stato di diritto”. Ribadendo, tra le altre cose, che “la libertà della giurisdizione va difesa dalla politica ma anche dalla suggestione del clamore mediatico: questo è uno dei principi ai quali dobbiamo conformarci tutti noi per lavorare meglio insieme”.

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