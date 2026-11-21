Attualità

Addio a Paolo Bulgari “Il più grande gioielliere dei nostri tempi”

La scomparsa dello stilista e imprenditore a 89 anni, lunedì i funerali a Roma

di Cristiana Flaminio - 21 Novembre 2026

Una giornata nera per la moda: è morto Paolo Bulgari, l’erede della famiglia dei gioiellieri. Aveva 89 anni. Imprenditore e stilista, era il nipote di Sotirios Bulgari, storico fondatore del marchio che ha dettato – e detta ancora – le regole nell’ambito della gioielleria e, più in generale della moda. A darne notizia è stata la famiglia. Che ha voluto ricordare, nell’annunciarne la scomparsa, “la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo”.

Addio a Paolo Bulgari “il più grande gioielliere dei nostri tempi”

La famiglia non ha avuto dubbi a salutare in Paolo Bulgari “il più grande gioielliere dei nostri tempi”. Era nato l’8 ottobre 1937. Terzo figlio di Giorgio Bulgari, a sua volta figlio di Sotirios. Insieme al fratello Costantino, Giorgio aveva raccolto l’eredità del padre tramandandola ai figli. E contribuendo, con Paolo, a farne il simbolo di eleganza, Made in Italy e stile che è ancora oggi. Accanto all’impegno imprenditoriale e stilistico, una vocazione ad aiutare gli altri. Con la sua fondazione, Paolo Bulgari ha sostenuto la rigenerazione educativa e la formazione professionale nelle periferie di Roma.

Lunedì i funerali

I funerali di Paolo Bulgari si svolgeranno a Roma lunedì 23 novembre, alle ore 11.00, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’