Cronaca

Franchino er Criminale, la recensione gli costa una condanna. E adesso il conto lo paga lui

La sentenza del tribunale di Viterbo dopo il video sul ristorante Fabulà di Taranto

di Nicola Santini - 21 Novembre 2026

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A forza di dare voti ai ristoranti, stavolta il conto è arrivato a lui. Alessandro Bologna, conosciuto sui social come Franchino er Criminale, food blogger romano diventato popolare per le sue recensioni gastronomiche particolarmente colorite, è stato condannato per diffamazione ai danni del Fabulà, locale di Taranto finito nel mirino di uno dei suoi video. E per uno che ha costruito buona parte della propria notorietà dicendo quello che pensa davanti a un piatto, la vicenda ha un retrogusto decisamente amaro.

La notizia è stata comunicata dallo stesso Franchino attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, nel quale ha anche chiesto scusa. A pronunciarsi è stato il tribunale di Viterbo. Al termine di un procedimento nato dalla pubblicazione di un filmato nel quale l’influencer assaggiava i piatti del ristorante e formulava giudizi particolarmente severi.

Franchino er Criminale condannato, che cosa è successo al ristorante Fabulà

Il nome di Franchino er Criminale è diventato familiare agli appassionati di recensioni gastronomiche grazie a uno stile diretto, spesso brutale, che ha trasformato la critica al cibo in un genere di intrattenimento. Il linguaggio romano, le espressioni colorite e una certa insofferenza per le preparazioni giudicate poco convincenti sono diventati il suo marchio di fabbrica.

Nel caso del Fabulà, però, la recensione ha avuto conseguenze giudiziarie. Il filmato, successivamente oscurato, è finito al centro di una controversia per diffamazione che ha portato alla condanna dell’influencer.

Tra le espressioni associate alla vicenda compare anche un eloquente «Magnatevela voi ’sta sbobba», frase che riassume piuttosto bene il registro delle sue stroncature. Una battuta che sui social può raccogliere migliaia di visualizzazioni, mentre davanti a un giudice assume inevitabilmente un peso diverso.

Quanto dovrà pagare Franchino er Criminale dopo la condanna?

Bologna è stato condannato per diffamazione ai danni del ristorante tarantino. Nel materiale disponibile, tuttavia, manca l’indicazione della somma stabilita a titolo di risarcimento, così come dei dettagli delle motivazioni della sentenza.

Resta significativo il fatto che sia stato proprio Franchino a raccontare pubblicamente l’esito del procedimento e a rivolgere le proprie scuse al locale.

Per un personaggio abituato a giudicare il lavoro degli altri, ritrovarsi dall’altra parte del tavolo deve essere stata una circostanza piuttosto singolare. Soprattutto perché il pubblico che segue le sue recensioni apprezza proprio quella libertà di linguaggio che, in questa occasione, è finita al centro della vicenda giudiziaria.

La questione riguarda anche il confine tra critica gastronomica e tutela della reputazione di un’attività commerciale. Una recensione severa può certamente far parte del confronto pubblico, ma le espressioni utilizzate e il contesto nel quale vengono pronunciate possono diventare oggetto di valutazione giudiziaria.

Franchino, intanto, ha chiesto scusa. Quanto al Fabulà, dopo essere finito al centro di una recensione tanto poco lusinghiera, si ritrova protagonista di una notizia che ha portato il nome del ristorante ben oltre Taranto. Con una differenza rispetto al passato. Stavolta a parlare del locale è stata anche la giustizia.