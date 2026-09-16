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Scuola, Valditara “Favorire un’equilibrata distribuzione di alunni non italiani”

di Italpress - 16 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole è un fenomeno in atto da anni che è stato già oggetto di molti interventi da parte di questo governo, fin dal suo insediamento”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo al question time alla Camera.

“Per sostenere le scuole collocate nei contesti di maggiore marginalità sono state intraprese azioni mirate per sostenere percorsi personalizzati di recupero degli apprendimenti di studenti stranieri, interessati da situazione di fragilità educativa” ha aggiunto Valditara.

“L’efficacia di questi interventi conferma l’esigenza di favorire un equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana” e “che abbiano difficoltà linguistiche tra le classi e, laddove risulti necessario, tra le diverse istituzioni scolastiche”.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –