Attualità

Senza zuccheri aggiunti – Il fascino dei maleducati colti

di Nicola Santini - 11 Novembre 2026

I cafoni che hanno studiato mi danno sui nervi quasi più di quelli ignoranti. Quelli che hanno letto Proust, conoscono quattro lingue ma trattano il cameriere come un servo della gleba. Hanno frequentato scuole prestigiose, magari anche viaggiato in mezzo mondo e appena aprono bocca viene voglia di rimandarli all’asilo, nella classe dove insegnano a dire grazie.

Ti correggono un congiuntivo con il sorrisetto di chi ha appena scoperto un analfabeta, poi chiamano il personale di servizio schioccando le dita. Se il cameriere sbaglia il vino, pretendono il direttore. Ma se sbagliano loro, danno la colpa alla carta.

Ne conosco parecchi. A tavola citano filosofi che probabilmente capirebbero meglio se li rileggessero, storpiano i nomi francesi con grande sicurezza e raccontano di essere stati a cena con personaggi importanti, evitando accuratamente di precisare che al tavolo erano in dodici.

Basta contraddirli su una data, un autore o un fatto storico per assistere alla metamorfosi. Il tono si alza e arriva l’insulto personale. Il professore di buone letture si rivela un cafone con una biblioteca costosa.

A questi signori suggerirei di lasciare riposare Dante e dedicarsi a un vecchio manuale di buone maniere, non per forza di quelli scritti da me. Magari illustrato, perché dopo tanti anni passati sui libri sarebbe finalmente il caso che imparassero qualcosa.