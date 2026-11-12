Cultura & Spettacolo

Marco Mancini parla di spie e hacker in Rai, Mosca digerisce male: “Prendiamo nota”

di Nicola Santini - 12 Novembre 2026

A Mosca devono aver digerito piuttosto male l’intervista di Marco Mancini a Filorosso, su Rai 3. Tanto che, poche ore dopo la trasmissione condotta da Antonino Monteleone, alcuni canali Telegram russi hanno pensato bene di dedicare all’ex dirigente del DIS un lungo messaggio al vetriolo, condito con quel genere di ironia che fa sorridere fino a quando si arriva alle ultime righe. Lì, infatti, il tono cambia e spunta qualcosa che somiglia parecchio a un avvertimento.

Mancini aveva parlato di cyberattacchi e controspionaggio, spiegando la necessità di rafforzare gli strumenti dell’intelligence italiana per affrontare le minacce della guerra ibrida. Aveva inoltre affrontato il tema delle capacità operative dei nostri servizi all’estero, soffermandosi sul NIEV, Istituto Nazionale Caterina la Grande, centro culturale situato a Mosca.

Secondo l’ex dirigente, sarebbe opportuno attenzionare la struttura per verificare l’eventuale presenza di soggetti coinvolti nella pianificazione o nel coordinamento di attacchi informatici contro l’Europa. Apriti cielo. Sui canali Telegram russi parte una replica che sembra scritta da qualcuno deciso a trasformare l’intervista in una commedia dello spionaggio. «Sulla rete televisiva pubblica italiana RAI, una serata di rivelazioni», esordisce il messaggio, presentando Mancini come un veterano dei servizi italiani e attribuendogli l’idea che l’intelligence del nostro Paese operi in Russia «come se fosse a casa propria».

Nel racconto degli autori finisce anche Monteleone, descritto ironicamente come sorpreso davanti all’ipotesi di mandare una squadra sul territorio russo. Il post riprende quindi un passaggio dell’intervista, «Lo abbiamo sempre fatto», interpretandolo come un riferimento ad attività operative italiane in Russia. Una lettura degli autori del messaggio, naturalmente, che resta distinta dalle dichiarazioni effettivamente rese in trasmissione.

Fin qui la presa in giro. Poi arriva il conto.

«E poi, a Roma, si stupiscono se la Russia ha delle domande da porre all’Italia», scrivono i canali russi. E subito dopo il messaggio si rivolge direttamente all’ex dirigente: «Continui pure, compagno Mancini. Noi prendiamo nota. In quali altri posti sono state sbarcate le vostre squadre?».

Quel «compagno Mancini» avrebbe quasi il sapore di una battuta d’altri tempi, se a seguirlo fosse qualcosa di più rassicurante. Vale comunque la pena ricordare che si tratta di messaggi pubblicati su Telegram e che attribuire loro il valore di una posizione ufficiale di Mosca sarebbe improprio.

Rimane il curioso spettacolo di un’intervista televisiva italiana che, nel giro di poche ore, diventa materia di polemica nei canali russi. Con Mancini finito al centro di una replica particolarmente velenosa e quel «noi prendiamo nota» che, francamente, somiglia assai poco a un complimento.

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