Attualità

Senza zuccheri aggiunti – Il successo, questo imperdonabile peccato

di Nicola Santini - 12 Novembre 2026

In Italia il successo altrui viene vissuto come un’offesa personale. Basta che qualcuno riesca a guadagnare bene grazie al proprio lavoro perché si apra immediatamente un’inchiesta popolare sulle sue fortune. Il sospetto precede persino la curiosità, soprattutto quando a giudicare è qualcuno che nella vita ha collezionato più alibi che risultati.

Ho sempre trovato pazzesca questa categoria di rosiconi che pretende di stabilire quanto sia lecito guadagnare, naturalmente riferendosi ai soldi degli altri. Sono persone capaci di perdonare qualsiasi mediocrità, purché sia abbastanza diffusa da farle sentire in buona compagnia. Il talento, invece, le irrita profondamente perché ricorda loro quanto tempo abbiano dedicato a trovare scuse per la propria inconcludenza.

Naturalmente il denaro può arrivare anche attraverso strade poco edificanti, ma attribuire una provenienza sospetta a qualsiasi patrimonio superiore al proprio è una forma di cretinismo da cintura nera.

La parte più divertente arriva quando questi censori della ricchezza si dichiarano paladini della giustizia sociale. Basta osservarli davanti al successo di qualcuno che conoscono per capire quanto la loro indignazione dipenda dalla distanza fra il proprio conto corrente e quello del malcapitato.

Del resto, ammettere che un altro sia stato più bravo richiede una certa onestà intellettuale. Vuoi mettere quanto sia più comodo insinuare che abbia barato? Soprattutto quando l’unico traguardo raggiunto nella vita è essere diventati campioni mondiali di rosicamento.