Politica

Allarme a scuola, “un protocollo di emergenza comune per gli allarmi”

La risposta delle istituzioni dopo il caos scuole: oggi la riunione tecnica a Chigi

di Pietro Pertosa - 12 Novembre 2026

Un protocollo comune per gestire le segnalazioni di allarme: questo è il tema, anzi l’obiettivo, della riunione del Comitato interministeriale che si riunirà oggi pomeriggio. Lo riporta in una nota Palazzo Chigi. Secondo cui, nell’incontro in programma da qui a qualche ora, sarà definito un protocollo operativo comune per gestire, senza problemi e con maggiore efficienza ed efficacia, tutte le segnalazioni di allarme. Una decisione che si rende necessaria, in particolar modo adesso all’indomani della raffica di allerte bomba che hanno portato alla chiusura, nella giornata di ieri, di oltre 6mila scuole italiane.

Un protocollo comune per le emergenze

Il protocollo comune sarà operativo e la sua applicazione verrà estesa a tutte le amministrazioni. Come linea generale prevede che, in assenza “di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici”. Insomma, ci vorrà ben più di uno sproloquio proveniente dal sedicente Misoginistan per paralizzare l’attività, in questo caso, delle scuole. Ovviamente, resterà ferma la facoltà del Prefetto “di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

La questione centrale

È quella del protocollo, delle regole, delle reazioni. L’allarme da solo non basta. Bisogna che sia suffragato da fatti. Occorre che le minacce siano reali. Altrimenti diventa fin troppo semplice paralizzare un Paese “bombardandolo” di mail farneticanti. È già successo con le scuole, prima ancora con gli aerei. È una frontiera da presidiare. E bisogna farlo in maniera efficace. L’obiettivo, col protocollo comune per le emergenze, è quello di fornire risposte serie e puntuali lì dove ce ne sia effettivamente bisogno.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI POLITICA