Cronaca

Francia, allarme bomba alla stazione di Calais-Fréthun, traffico ferroviario paralizzato

Francia: controlli in corso nello scalo ferroviario del Pas-De-Calais per un allarme bomba arrivato questa mattina. Forti disagi per i pendolari e traffico ferroviario paralizzato soprattutto sulla linea per Londra

di Priscilla Rucco - 12 Novembre 2026

Mattinata di tensione nel nord della Francia, dove oggi, giovedì 12 novembre, un allarme bomba ha interessato la stazione ferroviaria di Calais-Fréthun, alle porte di Calais. A dare notizia dell’emergenza è stata la prefettura del Pas-de-Calais con un messaggio pubblicato sul social network X, in cui annunciava l’avvio dei controlli e avvertiva che la situazione avrebbe potuto avere conseguenze sulla circolazione nella zona. Le autorità hanno invitato alla prudenza, indicando i canali social della Sncf, le ferrovie francesi, come riferimento per seguire gli sviluppi.

Le verifiche

Al momento non sono resi noti né l’origine della segnalazione né eventuali dettagli su oggetti sospetti. La procedura avviata è quella che in Francia viene chiamata “levée de doute”, cioè l’insieme degli accertamenti con cui gli specialisti stabiliscono se la minaccia sia concreta oppure no. Fino alla conclusione delle operazioni l’area resta comunque sotto stretta sorveglianza e il traffico dei treni subirà forti rallentamenti e limitazioni.

Le ripercussioni

Le conseguenze più evidenti nel traffico ferroviario rallentato, si sono registrate sui collegamenti internazionali. Eurostar, la compagnia dell’alta velocità che unisce il continente al Regno Unito attraverso il tunnel sotto la Manica, ha fatto sapere che, su richiesta delle autorità francesi, i suoi convogli non possono per ora transitare dalla stazione. Il blocco sta provocando ritardi su alcuni treni da e per Londra lungo la linea che collega la capitale britannica a Parigi.

Lo scalo strategico

Da sottolineare che, Calais-Fréthun non è uno scalo secondario – così come non lo è la città – affacciata sullo stretto di Dover a circa 34 chilometri via mare dalla costa inglese e sorge nella periferia della città, al termine della linea ad alta velocità che da Parigi attraversa il nord del Paese, a ridosso del terminal del tunnel. Di fatto è l’ultima stazione continentale prima dell’attraversamento verso l’Inghilterra. Qui passano i treni diretti oltremanica, oltre ai Tgv e ai convogli regionali dell’Hauts-de-France. Basta quindi un’interruzione temporanea in questo punto per avere effetti su tutta la rete che unisce Francia e Gran Bretagna.

I precedenti

Non è la prima volta che un allarme legato a ordigni manda in difficoltà i collegamenti tra le due sponde e già nel marzo 2025 una bomba della Seconda guerra mondiale, trovata all’alba da alcuni operai durante lavori accanto ai binari a nord di Parigi – nella zona di Saint-Denis – aveva costretto Eurostar a cancellare per un’intera giornata i treni tra Parigi e Londra, lasciando a terra migliaia di passeggeri e congestionando così il traffico ferroviario. La circolazione era ripresa gradualmente solo in serata, dopo il disinnesco. Nel giugno 2015, invece, era stato il porto di Calais a chiudere temporaneamente per consentire agli artificieri di neutralizzare due bombe d’aereo britanniche, di circa 227 chili ciascuna, scoperte durante alcuni lavori: le partenze dei traghetti erano state dirottate verso Dunkerque.

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