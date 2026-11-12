Politica

Sanità in Campania, quel silenzio di Fico per 11 mesi

Bastano i fatti nudi e crudi depositati nelle oltre mille pagine dell'ordinanza di custodia cautelare della Dda di Napoli per radere al suolo la favola del rinnovamento etico

di Angelo Vitale - 12 Novembre 2026

Dalla borsa di lusso da novecento euro acquistata in boutique per la figlia del direttore generale della Asl per avvisarla del concorso da farmacista in Soresa, fino alla mazzetta da ventimila euro in contanti infilata il 23 dicembre in un pacco regalo di Natale per la gara rifiuti da 29,6 milioni a Somma Vesuviana. Dal giubbotto Moncler da millecinquecento euro regalato per ottenere in anticipo le domande dell’esame orale al concorso di Casoria in favore della moglie di Marco Langella, fino alla gestione degli scorrimenti delle graduatorie in Soresa, meticolosamente programmati per far coincidere l’assunzione del genero del direttore generale con il rientro dal viaggio di nozze.

Sanità campana, il silenzio di Fico per 11 mesi

Non servono le requisitorie d’aula né gli accenti giustizialisti — dai quali un quotidiano garantista come L’identità prescinde per principio civile e cultura del diritto — per tracciare il bilancio spietato del “campo largo” campano guidato da Roberto Fico.

Bastano i fatti nudi e crudi depositati nelle oltre mille pagine dell’ordinanza di custodia cautelare della Dda di Napoli e le sentenze della magistratura del lavoro per radere al suolo la favola del rinnovamento etico. L’alleanza politica nata dal patto con la gestione di Vincenzo De Luca ha garantito per undici lunghi mesi la perfetta continuità amministrativa delle medesime centrali di potere.

La tenaglia del sistema di potere

La tenaglia burocratica agiva su due livelli convergenti. Da un lato, il primo livello “istituzionale”. La Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli ha sospeso per illegittimità e assenza di trasparenza le delibere dirigenziali d’imperio approvate dalla giunta regionale. Servite per piazzare vertici esterni senza alcuna valutazione comparativa, calpestando i diritti dei quadri interni di ruolo. Dall’altro lato, il secondo livello “informale”.

La concorsopoli incrociata tra la spa Soresa e l’Asl Napoli 3 Sud. L’asse tra il presidente Tommaso Casillo e il direttore generale Giuseppe Russo. Tra intercettazioni concitate per scoprire la “regia occulta” dei concorsi dove gareggiava la figlia di Casillo e lo scambio di favori sulla specialistica ambulatoriale. Tutto ciò trasformava la sanità pubblica in un mercatino privato di soffiate, utilità di lusso e sistemazioni parentali.

Ma il punto di rottura ideale si consuma con la posizione dell’ex deputata del Movimento 5Stelle. Teresa Manzo, indagata per aver perorato al Ministero dello Sviluppo Economico la nomina del commissario straordinario del Centro Unico Servizi per le cooperative. La controprestazione prefigurata dagli inquirenti? L’assunzione e la retribuzione fittizia da millecinquecento euro al mese per il compagno Alessandro Martino. La circostanza raggelante è che quel Cus non era un ente neutro, ma un organismo cooperativo infiltrato e diretto da uomini legati da concorso esterno al clan camorristico Veneruso di Volla.

La nemesi perfetta

E’ la nemesi perfetta per chi aveva costruito il proprio consenso sul mito grillino e sulla gogna del malaffare altrui. Gli ex paladini della moralità pubblica si ritrovano immortalati nelle carte giudiziarie mentre perseguono le medesime dinamiche di parentopoli e clientelismo che denunciavano all’opposizione. Sullo sfondo si muove la cassaforte di Soresa, la centrale d’acquisti che governa i flussi miliardari della sanità campana.

La gara da 23,8 milioni di euro per il noleggio delle barelle ospedaliere destinate a tutti i nosocomi della regione, con la promessa di una tangente da cinquantamila euro a lotto per il vertice dell’ente. «Altri cinquanta a lotto, ti sei scordato delle barelle?», ricordava Marco Langella al padre Mario. Rivela il condizionamento del mercato da parte della ditta Langella Mario srl, i cui titolari sono in carcere con l’accusa di essere il braccio economico del clan Veneruso.

Per undici mesi, la nuova giunta regionale ha finto di non vedere, evitando qualsiasi ispezione o audit di prevenzione, lasciando intatta la gestione delle gare d’appalto. L’azzeramento dei vertici di Soresa disposto in extremis dal governatore Roberto Fico non cancella undici mesi di colpevole immobilismo istituzionale. La pretesa di sbandierare la svolta etica soltanto a seguito dell’irruzione delle forze dell’ordine rivela debolezza. E un progetto politico del tutto incapace di esercitare un reale controllo preventivo sulla propria burocrazia.

Tre filoni, in questo quadro. La lottizzazione concorsuale dei familiari, il condizionamento dei maxi-appalti per barelle e rifiuti a beneficio dei clan, l’annullamento giudiziario delle nomine dirigenziali sanzionate dal Tribunale di Napoli. Compongono uno scenario davvero devastante. Non è la discontinuità promessa agli elettori, ma la capitolazione di una classe dirigente che ha preferito tutelare gli equilibri di coalizione anziché scardinare i santuari del potere ereditato. La sanità campana attende ancora una vera soluzione. Ed è venuto il momento di dire a chiare lettere che non verrà da Fico.