L'Identità Rosa

Lucia Sabrina Papa, pilotare senza vedere: la prima allieva cieca d’Italia sale sulla torre di Fiumicino

INCLUSIONE E AVIAZIONE - La storia di Lucia Sabrina Papa è una lezione per tutti. I sogni si possono realizzare attraverso l'impegno e la determinazione

di Priscilla Rucco - 12 Novembre 2026

Lucia Sabrina Papa, 56 anni, di Salice Salentino, in provincia di Lecce, è la prima allieva pilota non vedente in Italia e martedì 10 novembre è salita per la prima volta su una torre di controllo, quella dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Accompagnata dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha potuto vivere da vicino il lavoro dei controllori di volo e le tecnologie con cui, ogni giorno, regolano decolli e atterraggi nel principale scalo italiano.

L’iniziativa è stata promossa da Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano, con il sostegno di Anacna, l’associazione nazionale che riunisce assistenti e controllori della navigazione aerea.

Ad accogliere le ospiti sono stati il presidente di Enav, Sandro Pappalardo, e il responsabile della torre, Aldo Crisafulli, che hanno illustrato strumenti, procedure e organizzazione del servizio. Per la ministra la giornata ha avuto un valore che va decisamente oltre la pura curiosità tecnica. Secondo Locatelli, la vicenda di Papa invita a superare pregiudizi e barriere culturali, perché “L’inclusione si costruisce attraverso esperienze concrete”.

Abbattere le barriere, ha aggiunto, significa anche rendere accessibili luoghi, competenze ed esperienze, creando nuove occasioni di partecipazione per tutti. Anche l’amministratore delegato di Enav, Igor De Biasio, ha definito il percorso dell’allieva un esempio di tenacia, dicendosi orgoglioso di averla ospitata.

Dal cielo di Galatina alla cloche

Papa è nata il 6 maggio 1970 ed è cieca dalla nascita a causa di una distrofia retinica, una malattia che colpisce la retina. La passione per il volo risale all’infanzia, trascorsa a poca distanza dall’aeroporto militare Fortunato Cesari di Galatina.

Da bambina ascoltava il rombo dei velivoli che attraversavano il cielo del Salento e, come ha raccontato più volte, sognava di essere lei stessa un aereo più che di guidarlo. Dopo anni di lavoro nel settore informatico, nel 2016 ha cominciato a pilotare grazie a istruttori e associazioni impegnati a rendere il volo accessibile a chi ha una disabilità visiva.

In Italia ha trovato sostegno nei Baroni rotti, un gruppo di appassionati che aiuta a decollare chi per varie ragioni non può farlo da solo, e nel WeFly! Team, la pattuglia acrobatica in cui due piloti su tre hanno una disabilità.

In Francia ha frequentato gli stage di Les Mirauds Volants, associazione europea di piloti non vedenti, e la sua storia è stata raccontata nel 2019 dal documentario “Chiudi gli occhi e vola” di Julia Pietrangeli, oltre che nell’autobiografia “Volando nell’invisibile”.

Tatto, voce e fiducia

In cabina Papa non è mai sola. Con l’istruttore Sergio Pizzichini ha messo a punto un sistema fatto di indicazioni vocali e leggeri tocchi sulle spalle che le trasmettono l’assetto dell’aereo, mentre i valori degli strumenti le vengono letti ad alta voce.

Oltralpe, invece, i piloti non vedenti si affidano a un dispositivo che traduce le informazioni di volo in segnali sonori. Lei, dal canto suo, ha memorizzato la posizione di ogni comando e ha fatto digitalizzare i manuali di teoria per studiarli in totale autonomia.

“L’istruttore è sempre accanto a me e rappresenta i miei occhi”, ha spiegato. Così ha superato le 200 ore di volo, passando dagli ultraleggeri Sky Arrow e Tecnam P-92 ai Cessna 152 e 172, fino all’acrobatico Extra EA-200. Formalmente resta un’allieva: non ha la licenza di pilota privato e, come lei stessa riconosce, non potrà conseguirla, ma continua a volare con un istruttore a bordo.

Il cuore del traffico aereo italiano

L’arrivo della Papa ha permesso anche di far conoscere una struttura poco nota al grande pubblico. La torre di Fiumicino è il primo impianto italiano per numero di movimenti gestiti; lavora 24 ore su 24 e, nei momenti di picco, coordina oltre 1.100 movimenti al giorno. Nel 2025 lo scalo romano ha registrato circa 322 mila voli, un traffico che richiede attenzione costante in ogni fase, dal rullaggio al decollo.

A garantire sicurezza e regolarità sono 120 professionisti del gruppo Enav, tra controllori del traffico aereo, osservatori meteo, tecnici degli impianti e personale di staff. Per un giorno, in quella sala affacciata sulle piste, la protagonista è stata una donna che il cielo non lo ha mai potuto vedere, ma ha imparato ad attraversarlo.

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